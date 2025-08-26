Legenda Dinama ponovno na terenu: Klub objavio fotografiju Bobana i raspametio navijače

Predsjednik Uprave Dinama, Zvonimir Boban, danas se pridružio treningu kadeta i odmjerio snage s mladim lavovima. Fotografije su to koje su oduševile fanove u komentarima.

"Ni funkcija ni godine ne gase prvu ljubav prema nogometu", napisali su admini Dinama u objavi na društvenim mrežama.

Mladi igrači imali su priliku zaigrati s legendom kluba, a susret je prošao u prijateljskoj i veseloj atmosferi, pokazujući da strast za igrom ne poznaje granice.

Podsjetimo, Zvonimir Boban se i službeno kandidirao za predsjednika Dinama nakon što su raspisani izbori za predsjednika kluba po novom statutu.

