Bomba s otoka: Rijeka želi dovesti dragulja Manchester Uniteda

U završnici prijelaznog roka Rijeka je odlučila značajno pojačati momčad. Razlog je jasan – ekipu Radomira Đalovića ove sezone čeka igra na čak tri fronta: domaće prvenstvo, kup i povratak u Europu nakon pet godina. Gusta sezona s minimalno dvije utakmice tjedno već se osjeti, jer su u prvim kolima počeli zaostajati za vodećima Dinamom i Hajdukom.

Prvi potez već je odrađen – predstavljen je mladi napadač Daniel Adu-Adjei iz Bournemoutha. U transferu se jasno vide veze budućih vlasnika, grupacije Black Knight Football Club, koja u svom portfelju već ima engleski klub s Premier lige.

Forward Daniel Adu-Adjei has completed a permanent move to Croatian champions, HNK Rijeka.



A key member of our academy over the past few years, the club would like to wish Daniel every success in the next chapter of his career. pic.twitter.com/XiLx9hGjdK — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 26, 2025

No, tu se Rijeka ne želi zaustaviti. Prema informacijama britanskog insajdera Bena Jacobsa, Riječani su poslali ponudu za krilnog napadača Manchester Uniteda, Ethana Williamsa (19).

🚨 Understand Europa League hopefuls HNK Rijeka have made a loan offer for Manchester United winger Ethan Williams. pic.twitter.com/bjLPTbaQSM — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 26, 2025

Riječ je o talentiranom igraču iz poznate Unitedove akademije koji je prošle sezone skupljao iskustvo na posudbi u Cheltenham Townu (četvrta liga). Tamo je u 17 nastupa upisao dva gola i dvije asistencije.

Da se radi o perspektivi potvrđuje i poziv trenera Rubena Amorima, koji ga je ovog ljeta poveo na pripreme s prvom momčadi. Ako Rijeka uspije realizirati transfer, bit će to jasan znak da dolazak novih vlasnika donosi i novi smjer u transfer politici kluba

