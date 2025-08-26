Mlade Osječanke osvojile prestižni turnir i najavile svjetlu budućnost: Naklonile im se i seniorke

Mlade nogometašice ŽNK Osijek osvojile su moćni međunarodni turnir "Živim svoj san" i tako popratile uspjehe seniroske momčadi svog kluba koji je najuspješniji hrvatski ženski nogometni klub. Mlade Bijelo-plave bile su najbolje u konkurenciji 16 momčadi u Vukovini. Uz njih natjecale su se i ekipe: Aluminij, Međimurje iz Čakovca, Sesvetski Kraljevec, Agram, Hajduk, Savica, Mladost Buzin, Proleter-Mladost, LIO Osijek, Inker Zaprešić, dvije ekipe Dinama, NK Ćiro Blažević Academy, Brezovica i Karlovac 1919.

Ono što uspjeh mladih Osječanki čini još impresivnijim jest da su turnir osvojile bez ijednog poraza. U skupini su bile bolje od Međimurja s 4:1 i Sesvetskog Kraljevca s čak 6:0, te su remizirale 1:1 sa slovenskim Aluminijem. U četvrtfinalu su svladale zagrebački Agram s 5:0, a u polufinalu Dinamo s 3:2 da bi došle do novog sraza s Aluminijem u finalu. Ovoga puta su slavile s 2:1 i odnijele ukupnu pobjedu.

Osim momčadskog trofeja, kući su odnijele i dvije individualne nagrade. Doris Rajič bila je najbolja vratarka turnira, a Lucija Vondrak je s 11 golova bila prva strijelkinja.

ŽNK Osijek tako je ponovno pokazao zašto je najtrofejniji i najbolji ženski nogometni klub u Hrvatskoj koji ponovno ima sjajnu budućnost u ovoj generaciji mladih nogometašica. Može se reći kako najbolje hrvatske mlade nogometašice sprema i jedna od najboljih hrvatskih nogometašica svih vremena jer njihova trenerica je legendarna Lorena Balić, sedmerostruka najbolja strijelkinja hrvatskog prvenstva.

Počast mladosti kluba odale su i seniorke pod vodstvom Roberta Špehara koje su im priredile svečani špalir.

