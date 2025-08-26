Bivšem Vatrenom šokantno propao transfer: Novi klub mu se u posljednji trenutak povukao iz pregovora

Bivši hrvatski reprezentativac Marko Rog pokušava napustiti talijanski Cagliari još otkako se ovog ljeta vratio na Sardiniju iz zagrebačkog Dinama. Činilo se kako je sve dogovoreno s turskim Karagümrükom, no pregovori su prekinuti u završnoj fazi piše Cagliari Calcio News.

Rog nije u planovima trenera Fabija Pisacanea, a 30-godišnjak u klubu nije proveo posljednjih godinu i pol dana koliko je proveo na posudbi u Dinamu. Ranije u prijaleznom roku povezivalo ga se s Rijekom, no od toga neće biti ništa, a očito ni od njegovog prelaska u Tursku. To ponovno dovodi u pitanje njegovu budućnost jer u Cagliariju za njega mjesta nema, a njegov tim aktivno mu traži novi klub.

Foto: Alfredo Falcone

Rog je i dan danas najskuplji igrač u povijesti Dinama koji ga je RNK Splitu platio pet milijuna eura sad već davne 2015. U karijeri ima i 21 nastup za hrvatsku reprezentaciju. Njegova karijera sada je na prijelomnici i sljedeći korak mogao bi biti ključan. Ono što je sigurno, što prije mora naći novi klub.

