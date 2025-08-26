BUDUĆNOST MU JE POD UPITNIKOM /

Bivšem Vatrenom šokantno propao transfer: Novi klub mu se u posljednji trenutak povukao iz pregovora

Ranije u prijaleznom roku povezivalo ga se s Rijekom, no od toga neće biti ništa, a očito ni od njegovog prelaska u Tursku

Bivši hrvatski reprezentativac Marko Rog pokušava napustiti talijanski Cagliari još otkako se ovog ljeta vratio na Sardiniju iz zagrebačkog Dinama. Činilo se kako je sve dogovoreno s turskim Karagümrükom, no pregovori su prekinuti u završnoj fazi piše Cagliari Calcio News

Rog nije u planovima trenera Fabija Pisacanea, a 30-godišnjak u klubu nije proveo posljednjih godinu i pol dana koliko je proveo na posudbi u Dinamu. Ranije u prijaleznom roku povezivalo ga se s Rijekom, no od toga neće biti ništa, a očito ni od njegovog prelaska u Tursku. To ponovno dovodi u pitanje njegovu budućnost jer u Cagliariju za njega mjesta nema, a njegov tim aktivno mu traži novi klub.

Rog je i dan danas najskuplji igrač u povijesti Dinama koji ga je RNK Splitu platio pet milijuna eura sad već davne 2015. U karijeri ima i 21 nastup za hrvatsku reprezentaciju. Njegova karijera sada je na prijelomnici i sljedeći korak mogao bi biti ključan. Ono što je sigurno, što prije mora naći novi klub.

