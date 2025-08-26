TURCI NAVODE /

Obrat u priči: Dominik Livaković odbio odlazak u Premier ligu

Foto: Profimedia

Istovremeno, u Turskoj se sve češće spominje ime Andrija Lunina, drugog vratara Real Madrida

26.8.2025.
18:02
Sportski.net
Profimedia
Saga oko Dominika Livakovića i dalje traje. Hrvatski vratar već mjesecima želi napustiti Fenerbahče, ali rješenje još nije pronađeno. I dok je engleski Guardian tvrdio da su pregovori s Nottingham Forestom u poodmakloj fazi, iz Turske sada stiže drukčija priča.

Neočekivani rasplet

Prema navodima novinara Sameta Cayira iz turskog Fanatika, Livaković nije sklon prihvatiti ponudu Engleza. Razlog nije samo financijski – 29-godišnjak traži klub u kojem će biti prvi izbor i imati sigurnu minutažu, što zasad nije pronašao.

 

Istovremeno, prema Turkey Today sve se češće spominje ime Andrija Lunina, drugog vratara Real Madrida. Fenerbahče ga vidi kao potencijalno rješenje na golu, no ukrajinski vratar navodno nije zainteresiran za selidbu u Istanbul.

Što dalje?

Situacija za Livakovića postaje sve teža. U proljetnom dijelu prošle sezone branio je tek na šest utakmica, a ove godine još nije stao među vratnice. Prednost ima tri godine mlađi Irfan Can Egribayat, dok je Livaković na sve tri utakmice ostao rezerva.

Ovog ljeta povezivalo ga se sa Monacom, Milanom i West Hamom, no svi su se na kraju povukli. Pojavile su se i špekulacije o povratku u Dinamo, ali konkretne ponude zasad nema.

Dominik LivakovićFenerbahčeNottingham ForestDinamoJose Mourinho
