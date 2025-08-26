Obrat u priči: Dominik Livaković odbio odlazak u Premier ligu

Saga oko Dominika Livakovića i dalje traje. Hrvatski vratar već mjesecima želi napustiti Fenerbahče, ali rješenje još nije pronađeno. I dok je engleski Guardian tvrdio da su pregovori s Nottingham Forestom u poodmakloj fazi, iz Turske sada stiže drukčija priča.

Neočekivani rasplet

Prema navodima novinara Sameta Cayira iz turskog Fanatika, Livaković nije sklon prihvatiti ponudu Engleza. Razlog nije samo financijski – 29-godišnjak traži klub u kojem će biti prvi izbor i imati sigurnu minutažu, što zasad nije pronašao.

ÖZEL | Nottingham Forest, Fenerbahçe’nin bilgisi dahilinde Dominik Livakovic’e ilk resmî teklifini iletti! Ancak Hırvat kaleci, İngiliz kulübünün teklifine şu an için sıcak bakmıyor. Livakovic takımdan ayrılmak istese de bu teklife ikna olmuş değil. pic.twitter.com/HM6OMuOj1M — Samet Çayır (@Sametcayir) August 25, 2025

Istovremeno, prema Turkey Today sve se češće spominje ime Andrija Lunina, drugog vratara Real Madrida. Fenerbahče ga vidi kao potencijalno rješenje na golu, no ukrajinski vratar navodno nije zainteresiran za selidbu u Istanbul.

Što dalje?

Situacija za Livakovića postaje sve teža. U proljetnom dijelu prošle sezone branio je tek na šest utakmica, a ove godine još nije stao među vratnice. Prednost ima tri godine mlađi Irfan Can Egribayat, dok je Livaković na sve tri utakmice ostao rezerva.

Ovog ljeta povezivalo ga se sa Monacom, Milanom i West Hamom, no svi su se na kraju povukli. Pojavile su se i špekulacije o povratku u Dinamo, ali konkretne ponude zasad nema.

