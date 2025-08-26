Dinamo ga se nikako ne može riješiti: Skupom promašaju propao još jedan transfer

Zagrebački Dinamo dogovorio je posudbu s opcijom otkupa krilnog napadača Juana Cordobe u američki Houston Dynamo, no taj je posao propao tvrde Sportske novosti. Već je ovo drugi takav slučaj za 22-godišnjeg Kolumbijca ovog ljeta budući da je već trebao prijeći u španjolskog drugoligaša Sporting Gijon, no i Španjolci su se povukli u zadnji čas.

Možda je problem u tome što je prijelazni rok u MLS-u već završio, a možda je stvar i u tome što Cordobu već neko vrijeme muči koljeno. Problemi nisu toliko veliki da ne bi mogao igrati, ali jesu toliko da ih klupski liječnici mogu vidjeti što automatski dovodi do zabrinutosti.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Cordoba je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Deportivo Calija uz ogromnu odštetu od 2.1 milijuna eura te je trebao biti jedan od nositelja napada Plavih. Na kraju je pokazao gotovo pa ništa i u cijeloj prošloj sezoni upisao tek 17 nastupa, a u posljednjih 10 ligaških kola na terenu nije proveo ni minute. Nije poznato gdje će Kolumbijac nastaviti karijeru. Možda je najbolje da polusezonu provede na posudbi u jednom od klubova iz HNL-a.

