Žuti otkrio sve karte: Evo tko su najveće prijetnje Vatrenima

Nogometna reprezentacija Crne Gore u rujnu će odigrati dvije utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Prvo će petog rujna biti domaćin Hrvatskoj, a potom će tri dana kasnije gostovati u Češkoj. Ove dvije utakmice ključne su za Crnogorce koji nakon tri odigrana kola imaju šest bodova i drže treće mjesto na ljestvici.

Izbornik Crne Gore, legendarni Robert Prosinečki, danas je objavio konačni popis svoje reprezentacije za te dvije utakmice. Najveća zvijezda njihove momčadi zasigurno je prekaljeni stoper Stefan Savić, a tu su i iskusni lisci poput Adama Marušića i Stevana Jovetića. U napadu će se najviše očekivati od Nikole Krstovića, čovjeka koji je ljetos postao novi igrač Atalante u transferu vrijednom 25 milijuna eura.

Valja spoemnuti kako je poziv u reprezentaciju dobio i 23-godišnji ofenzivac zagrebačke Lokomotive Dušan Vuković. U najavi rujanskih utakmica Prosinečki je rekao: "Čeka nas najvažnija utakmica u ovom kvalifikacijskom ciklusu, duel koji će za nas biti odlučujući. Znamo koliko je važna utakmica s Češkom i svjesni smo da je pobjeda jedini rezultat koji nam odgovara. Nismo uspjeli ostvariti željeni rezultat u prvom duelu s njima. Bili smo ispod svoje razine što je protivnik iskoristio i došao do tri boda.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

U duelu pred našim navijačima dat ćemo sve od sebe da popravimo dojam i ostvarimo pobjedu koja nam je potrebna. Pozvani igrači su spremni i imaju kvalitetu da odgovore na sve zadatke koje nosi duel s Češkom i siguran sam da će, uz maksimalnu motivaciju i koncentraciju, uspjeti razveseliti sve naše navijače."

Popis Crne Gore za utakmice protiv Češke i Hrvatske:

Golmani: Danijel Petković (Liepaja, Latvija), Igor Nikić (Mirandes, Španjolska), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija).

Obrana: Stefan Savić (Trabzonspor, Turska), Adam Marušić (Lazio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunjska), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Nikola Šipčić (Ateras, Cipar), Slobodan Rubežić (Korona Kielce, Poljska).

Vezni red: Marko Janković (Qarabag, Azerbajdžan), Marko Bakić (Persepolis, Iran), Driton Camaj (Astana, Kazahstan), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Neftçi, Azerbajdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Andrija Bulatović (Lens, Francuska).

Napad: Stevan Jovetić (Omonia, Cipar), Stefan Mugoša (Incheon United, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Andrija Radulović (Rapid Beč, Austrija) i Dušan Vuković (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska).

