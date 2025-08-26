Mijatović poručio Realu: Vrijeme je da razmisle o prodaji Viniciusa

Nakon pobjede Reala protiv Ovieda (3:0), u kojoj je Kylian Mbappé zabio dva gola, a Vinicius Junior s klupe dodao pogodak i asistenciju, nekadašnja legenda kluba i bivši sportski direktor Predrag Mijatović dao je izjavu koja je odjeknula među navijačima 'Kraljevskog kluba'.

U razgovoru za El Larguero, Mijatović je otvoreno kritizirao Brazilca: 'On je fantastičan igrač, ali njegovo ponašanje jednostavno ne odgovara dresu Real Madrida. Mora se motivirati igrom i borbom, a ne stalnim sukobima. Trebamo se zapitati isplati li se da ostane ovdje.'

Dodao je i kako će konkurencija između Viniciusa i Rodryga biti izazov za trenera Xabija Alonsa, koji je u utakmici s Oviedom Brazilca ostavio na klupi. 'Za sada to funkcionira, ali dugoročno može stvoriti problem,' istaknuo je Mijatović.

Unatoč Vinijevom učinku na terenu, Mijatović smatra da bi Real trebao ozbiljno razmisliti o njegovoj budućnosti, naglasivši da je 'vrijeme za odluke koje čuvaju vrijednosti kluba'.

