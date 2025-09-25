Prošlo ispod radara: Na Maksimiru se među navijačima Fenera pojavio čovjek s majicom Hajduka

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su u srijedu na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

Navijači Fenera došli su na utakmicu u Zagrebu u velikom broju. smjestili su se na južnoj tribini, a među njima je uočen i jedan čovjek s majicom Hajduka, najvećeg Dinamovog rivala.

Nije poznato je li riječ o navijaču Fenerbahčea iz Turske ili Hrvatu, ali jedno je sigurno - navijao je protiv Dinama.

