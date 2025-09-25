ZA KOGA JE OVAJ NAVIJAO? /

Prošlo ispod radara: Na Maksimiru se među navijačima Fenera pojavio čovjek s majicom Hajduka

Prošlo ispod radara: Na Maksimiru se među navijačima Fenera pojavio čovjek s majicom Hajduka
Foto: Profimedia

Jedno je sigurno - pobjeda Dinama mu se nije svidjela

25.9.2025.
19:43
SPORTSKI.NET
Profimedia
U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su u srijedu na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

Navijači Fenera došli su na utakmicu u Zagrebu u velikom broju. smjestili su se na južnoj tribini, a među njima je uočen i jedan čovjek s majicom Hajduka, najvećeg Dinamovog rivala.

Nije poznato je li riječ o navijaču Fenerbahčea iz Turske ili Hrvatu, ali jedno je sigurno - navijao je protiv Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić vratio Vuškovića pa otkrio i hoće li čekati Kovačića ili aktivirati pretpoziv

 

