Rijeka i službeno predstavila veliko pojačanje iz Njemačke

NOVO IME NA RUJEVICI /

Rijeka je uoči uzvrata 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv finskog Ilvesa, a koji ćete moći pratiti na RTL-u, i službeno predstavila veliko pojačanje. Iz njemačkog Augsburga na posudbu je stigao Yusufa Kabadayija. Ako 22-ogodišnjak zadovolji, momčad s Kantride ima opciju otkupa njegova ugovora na kraju sezone. Kabaday se najbolje snalazi na lijevom krilu, a nogometno odrastanje prošao je u Njemačkoj, točnije u sustavu Bayerna, a iskustvo je stjecao kroz nastupe u Schalkeu i Augsburgu. Kabaday je ujedno bio član mladih reprezentacija Turske, prije nego što počeo nastupati za mlade reprezentacije Njemačke.