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'BIJEG' IZ DORTMUNDA /

Adeyemi otkrio zašto je napustio Niku Kovača: 'Zbog te rečenice sam otišao'

Adeyemi otkrio zašto je napustio Niku Kovača: 'Zbog te rečenice sam otišao'
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Foto: Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia

Nijemci su puno pisali o sukobu između Adeyemija i Kovača

23.7.2026.
18:22
M.G.
Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia
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Barcelona je u četvrtak potpisala ugovor s njemačkim krilnim napadačem Karimom Adeyemijem iz Borussije Dortmund, gdje mu je trener bio bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.

Klubovi nisu otkrili financijske detalje, ali mediji navode da je ugovor vrijedan 22 milijuna eura plus dodatne bonuse, te da uključuje klauzulu o prodaji.

Adeyemijevo razdoblje u Borussiji bilo je i obilježeno navodnim neslaganjem s Kovačem, o čemu su često izvještavali njemački mediji, a njemački ofenzivac nakon potpisa za Barcu nije skrivao zadovoljstvo.

"Moja očekivanja su vrlo visoka i mislim da sam to mnogo puta rekao. Sada igram za najveći klub na svijetu i prije svega, to je za mene velika čast. Želim dokazati suigračima, treneru i svima koji podržavaju Barcu da sam ovdje da osvajam trofeje i pomažem ekipi", izjavio je Adeyemi pa otkrio da je ključnu ulogu u njegovom transferu odigrao trener Barce, Nijemac Hansi Flick.

"Zahvalan sam na ovoj prilici. Hansi je odigrao veliku ulogu u svemu ovome jer mi je rekao: 'Želim te u ekipi, ali trebaš dati sve od sebe'. Zbog te rečenice sam došao u Barcelonu", poručio je.

Karim AdeyemiNiko KovačBarcelonaBorussia DortmundTransfer
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