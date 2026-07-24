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UŽIVA U LJETU /

Ana Ivanović oduševila fanove zavidnom linijom u kupaćem kostimu, pozirala s velikom zvijezdom

Ana Ivanović oduševila fanove zavidnom linijom u kupaćem kostimu, pozirala s velikom zvijezdom
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Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Na nekoliko fotografija Ivanović pozira nasmiješena u srdačnom zagrljaju s još jednom velikom teniskom zvijezdom

24.7.2026.
12:36
Hot.hr
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
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Bivša prva tenisačica svijeta, Ana Ivanović (38), sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić ljetnog odmora na talijanskom otoku Capriju. Serija fotografija i kratki video isječak prikazuju opuštenu i nasmijanu sportašicu kako uživa u suncu, moru i druženju s prijateljicama, a objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je prvi put javno progovorila o teškoj borbi koju je vodila tijekom karijere.

Fotografije prikazuju esenciju mediteranskog odmora: Ivanović pozira na pramcu broda dok plove oko impresivnih stijena Faraglioni, simbola Caprija, uživa u sladoledu na kamenim ulicama i druži se s prijateljicama tijekom elegantnih večernjih izlazaka.

No, ono što je posebno privuklo pažnju njezinih obožavatelja jest društvo u kojem se nalazi. Na nekoliko fotografija Ivanović pozira nasmiješena u srdačnom zagrljaju s još jednom velikom teniskom zvijezdom, Njemicom Angelique Kerber. Prijateljstvo dviju bivših suparnica s terena oduševilo je pratitelje. "Divno vas je vidjeti zajedno", "Šampionke", samo su neki od brojnih pozitivnih komentara koji su preplavili objavu, pokazujući koliko obožavatelji cijene njihovu povezanost i izvan sportskih arena.

Ispunjen život nakon vrhunske karijere

Otkako se povukla iz profesionalnog tenisa sa samo 29 godina, navodeći kao razlog kronične ozljede te mentalni i fizički umor, Ana Ivanović uspješno je izgradila novi život. Posvetila se obitelji, ali i poduzetništvu pokrenuvši vlastitu liniju proizvoda za njegu kože. Istovremeno, nije zaboravila na humanitarni rad, aktivno obavljajući dužnost nacionalne ambasadorice UNICEF-a za Srbiju.

Podsjetimo, Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger (41) godinama su slovili za jedan od najskladnijih sportskih parova, a prošle godine šokirale su svijet informacijom da se razvode. 

Ana IvanovićLjetoKupaći Kostim
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