Ana Ivanović oduševila fanove zavidnom linijom u kupaćem kostimu, pozirala s velikom zvijezdom

Bivša prva tenisačica svijeta, Ana Ivanović (38), sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić ljetnog odmora na talijanskom otoku Capriju. Serija fotografija i kratki video isječak prikazuju opuštenu i nasmijanu sportašicu kako uživa u suncu, moru i druženju s prijateljicama, a objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je prvi put javno progovorila o teškoj borbi koju je vodila tijekom karijere.

Fotografije prikazuju esenciju mediteranskog odmora: Ivanović pozira na pramcu broda dok plove oko impresivnih stijena Faraglioni, simbola Caprija, uživa u sladoledu na kamenim ulicama i druži se s prijateljicama tijekom elegantnih večernjih izlazaka.

No, ono što je posebno privuklo pažnju njezinih obožavatelja jest društvo u kojem se nalazi. Na nekoliko fotografija Ivanović pozira nasmiješena u srdačnom zagrljaju s još jednom velikom teniskom zvijezdom, Njemicom Angelique Kerber. Prijateljstvo dviju bivših suparnica s terena oduševilo je pratitelje. "Divno vas je vidjeti zajedno", "Šampionke", samo su neki od brojnih pozitivnih komentara koji su preplavili objavu, pokazujući koliko obožavatelji cijene njihovu povezanost i izvan sportskih arena.

Ispunjen život nakon vrhunske karijere

Otkako se povukla iz profesionalnog tenisa sa samo 29 godina, navodeći kao razlog kronične ozljede te mentalni i fizički umor, Ana Ivanović uspješno je izgradila novi život. Posvetila se obitelji, ali i poduzetništvu pokrenuvši vlastitu liniju proizvoda za njegu kože. Istovremeno, nije zaboravila na humanitarni rad, aktivno obavljajući dužnost nacionalne ambasadorice UNICEF-a za Srbiju.

Podsjetimo, Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger (41) godinama su slovili za jedan od najskladnijih sportskih parova, a prošle godine šokirale su svijet informacijom da se razvode.