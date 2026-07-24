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DRUGAČIJI PRIORITETI /

Evo zašto je Pep Guardiola odbio Italiju: Nekoliko je dana razmišljao o svojoj odluci

Evo zašto je Pep Guardiola odbio Italiju: Nekoliko je dana razmišljao o svojoj odluci
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Foto: Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia

Talijani su htjeli da Pep bude 'središnja figura novog projekta'

24.7.2026.
13:30
M.G.
Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia
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Pep Guardiola (55) odbio je ponudu Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) da sjedne na klupu "Azzurra", a poznati su i razlozi koji stoje iza njegove odluke.

Bivši menadžer Manchester Cityja, Bayerna i Barcelone navodno je nekoliko dana razmišljao o ponudi, a onda se ipak zahvalio na pozivu.

Ključ Guardioline odbijenice nije bio u novcu, već u njegovoj dubokoj potrebi za odmakom nakon iscrpljujućeg desetljeća u Manchester Cityju. Obećao je obitelji da će se posvetiti njima i konačno uzeti pauzu od svakodnevnog stresa.

"Sve u mom životu bilo je povezano s nogometom otkad sam s 37 godina postao trener. Sada želim otkriti život i biti sretan radeći stvari koje nisu vezane uz nogomet", objasnio je Guardiola u jednom intervjuu koji prenosi Football Italia.

Posebno je istaknuo želju da provodi više vremena s djecom i svojim 95-godišnjim ocem:

 "Imam 56 godina, nisam više mlad, perspektiva se mijenja".

U viziji FIGC-a, Guardiola je trebao biti središnja figura novog projekta "Azzurra" koji ima za cilj obnovu talijanskog nogometa na čvrstim temeljima. Premda je četiri puta bila svjetski prvak, Italija se nije uspjela plasirati na zadnja tri Svjetska prvenstva.

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