Haaland u izlazak obukao pidžamu? Fanovi poručuju: 'Bolje izgledaš u vikinškoj odjeći!'

Norveška nogometna zvijezda Erling Haaland (25) trenutno je na putovanju u Italiji, gdje se odmara nakon napornog Svjetskog prvenstva. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružio uvid u luksuzni odmor kroz seriju fotografija koje prikazuju sve od opuštenih trenutaka do glamuroznih zabava i druženja sa slavnim osobama.

Od pidžame do crvenog tepiha

Kratkim opisom objave, samo emotikonom talijanske zastave, Haaland je potvrdio lokaciju svoje avanture. Objava se sastoji od niza fotografija koje ga prikazuju u društvu dugogodišnje djevojke Isabel Haugseng Johansen (22). Par je zabilježen u različitim izdanjima: od elegantnog bijelog odijela koje Haaland nosi na jednoj večernjoj zabavi do ležernog, ali upečatljivog kompleta nalik pidžami s uzorkom, koji je izazvao brojne reakcije fanova.

"Volio bih biti toliko bogat da mogu u klub doći u pidžami", napisao je jedan korisnik. "Srećom, toliko si bogat da ti nitko ne može ništa prigovoriti", dodao je drugi.

Zasluženi odmor nakon natjecanja

Ovaj odmor uslijedio je nakon povijesnog uspjeha norveške reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje su stigli do četvrtfinala. Haaland je bio ključni igrač turnira, postigavši sedam golova, što je izazvalo pravu "Haaland maniju" diljem svijeta. Njegova popularnost, kako na terenu tako i na društvenim mrežama, doživjela je ogroman uspon.