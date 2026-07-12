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Engleska ga je ugasila! Haalandu se ovo nije dogodilo gotovo dvije godine

Engleska ga je ugasila! Haalandu se ovo nije dogodilo gotovo dvije godine
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Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Haaland je u 55 utakmica za Norvešku zabio nevjerojatna 62 gola

12.7.2026.
2:52
Sportski.net
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjelderupa, a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham. Drugi pogodak zabio je u trećoj minuti prvog produžetka i tako donio polufinale Engleskoj. Harry Kane i Erling Haaland nisu zabili gol, a Haaland je izašao iz igre uoči drugog produžetka što je bio iznenađujući potez izbornika Solbakkena

Haaland je u 55 utakmica za Norvešku zabio nevjerojatna 62 gola, ali protiv Engleske je bio praktički nevidljiv. Englezi su ga odlično zatvorili i čuvali što je uspjelo samo rijetkim reprezentacijama. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je četvrtfinale protiv Engleske bila prva Haalandova natjecateljska utakmica za Norvešku u kojoj nije zabio utakmice protiv Austrije u Ligi nacija 13. listopada 2024. 

 

 

To je bilo prije 636 dana. Nakon toga je Norveška odigrala 15 utakmica što u Ligi nacija, što u kvalifikacijama, što na Svjetskom prvenstvu i Haaland je uvijek bio strijelac.

Norveška Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Erling Braut Haaland
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