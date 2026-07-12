Engleska ga je ugasila! Haalandu se ovo nije dogodilo gotovo dvije godine

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjelderupa, a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham. Drugi pogodak zabio je u trećoj minuti prvog produžetka i tako donio polufinale Engleskoj. Harry Kane i Erling Haaland nisu zabili gol, a Haaland je izašao iz igre uoči drugog produžetka što je bio iznenađujući potez izbornika Solbakkena.

Haaland je u 55 utakmica za Norvešku zabio nevjerojatna 62 gola, ali protiv Engleske je bio praktički nevidljiv. Englezi su ga odlično zatvorili i čuvali što je uspjelo samo rijetkim reprezentacijama. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je četvrtfinale protiv Engleske bila prva Haalandova natjecateljska utakmica za Norvešku u kojoj nije zabio utakmice protiv Austrije u Ligi nacija 13. listopada 2024.

636 - England are the first team to keep Erling Haaland from scoring in a competitive international match since Austria on 13th October 2024 (636 days ago).



Shackled. pic.twitter.com/0xN2VJQvDD — OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026

To je bilo prije 636 dana. Nakon toga je Norveška odigrala 15 utakmica što u Ligi nacija, što u kvalifikacijama, što na Svjetskom prvenstvu i Haaland je uvijek bio strijelac.