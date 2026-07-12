Norveški izbornik rekao veliku istinu nakon poraza od Engleske, kapetan razočaran suđenjem

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjelderupa, a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham. Drugi pogodak zabio je u trećoj minuti prvog produžetka i tako donio polufinale Engleskoj.

Norveški izbornik Ståle Solbakken bio je razočaran nakon ispadanja. "Žao mi je momaka, ovo je vrhunski sport u svom najokrutnijem ili najboljem izdanju, ovisno o tome na kojoj ste strani. Protiv Brazila smo bili na pravoj strani. Danas nismo bili na pravoj strani", izjavio je izbornik za TV 2 nakon utakmice i nastavio:

"Danas nam sreća nije bila naklonjena. Ishod nam nije išao na ruku, ali tako je kako je. Ovo je najviša moguća razina, a nakon dvadesetak teških minuta odigrali smo herojsku utakmicu u svakom pogledu", rekao je Solbakken.

Tragičar je bio vratar Orjan Nyland koji nije dobro reagirao na udarac Rogersa pa je Bellingham ubacio loptu u mrežu. Nyland je bio u suzama nakon utakmice, a branio ga je kapetan Martin Ødegaard .

"Spasio nas je i bio sjajan tijekom cijelog prvenstva. Prošli nas je put odveo u četvrtfinale, stoga bi trebao biti ponosan na sebe. Kao momčad zajedno gubimo i pobjeđujemo", rekao je Ødegaard za TV 2.

"Teško je ovo prihvatiti. Osjećamo da smo bili jako blizu. Mislim da smo dali sve od sebe. Primili smo dva pomalo jeftina gola, a ni sudac nam nije puno pomogao. Nismo dobili nijednu odluku u svoju korist. Bilo je i malo nesreće, a sitni detalji otišli su protiv nas. Gorko je, ali ovo je bilo pravo putovanje. Ono što smo zajedno proživjeli bilo je nevjerojatno. Možemo biti ponosni na sebe", dodao je Ødegaard.