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NIJE BILO SREĆE /

Norveški izbornik rekao veliku istinu nakon poraza od Engleske, kapetan razočaran suđenjem

Norveški izbornik rekao veliku istinu nakon poraza od Engleske, kapetan razočaran suđenjem
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Foto: CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia

'Žao mi je momaka, ovo je vrhunski sport u svom najokrutnijem ili najboljem izdanju'

12.7.2026.
2:29
Sportski.net
CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjelderupa, a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham. Drugi pogodak zabio je u trećoj minuti prvog produžetka i tako donio polufinale Engleskoj.

Norveški izbornik Ståle Solbakken bio je razočaran nakon ispadanja. "Žao mi je momaka, ovo je vrhunski sport u svom najokrutnijem ili najboljem izdanju, ovisno o tome na kojoj ste strani. Protiv Brazila smo bili na pravoj strani. Danas nismo bili na pravoj strani", izjavio je izbornik za TV 2 nakon utakmice i nastavio:

"Danas nam sreća nije bila naklonjena. Ishod nam nije išao na ruku, ali tako je kako je. Ovo je najviša moguća razina, a nakon dvadesetak teških minuta odigrali smo herojsku utakmicu u svakom pogledu", rekao je Solbakken. 

Tragičar je bio vratar Orjan Nyland koji nije dobro reagirao na udarac Rogersa pa je Bellingham ubacio loptu u mrežu. Nyland je bio u suzama nakon utakmice, a branio ga je kapetan Martin Ødegaard .

"Spasio nas je i bio sjajan tijekom cijelog prvenstva. Prošli nas je put odveo u četvrtfinale, stoga bi trebao biti ponosan na sebe. Kao momčad zajedno gubimo i pobjeđujemo", rekao je Ødegaard za TV 2.

"Teško je ovo prihvatiti. Osjećamo da smo bili jako blizu. Mislim da smo dali sve od sebe. Primili smo dva pomalo jeftina gola, a ni sudac nam nije puno pomogao. Nismo dobili nijednu odluku u svoju korist. Bilo je i malo nesreće, a sitni detalji otišli su protiv nas. Gorko je, ali ovo je bilo pravo putovanje. Ono što smo zajedno proživjeli bilo je nevjerojatno. Možemo biti ponosni na sebe", dodao je Ødegaard.

Norveška Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Martin Odegaard
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