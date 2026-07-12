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Izbornik Engleske iznenadio sve nakon prolaska u polufinale: 'Nisam zadovoljan'

Izbornik Engleske iznenadio sve nakon prolaska u polufinale: 'Nisam zadovoljan'
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Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

'Danas smo si otežali život, rezultat je fantastičan, ali nisam zadovoljan igrom u svakom smislu'

12.7.2026.
2:04
Sportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetka.

Odmah nakon utakmice izbornik Thomas Tuchel dao je izjavu za ITV i nije bio nimalo sretan.

"Danas smo si otežali život, rezultat je fantastičan, ali nisam zadovoljan igrom u svakom smislu. želja je bila tu, ali nismo bili dobri u svakom smislu igre, bili smo spori, bili smo nesretni, ali imali smo sreće", rekao je iskreno Tuchel.

Je li to stvar mentaliteta?

"Ma kakav mentalitet. Nema tu mentaliteta, čista kvaliteta odlučuje. Zamijene su bile odlične, James, Rogers, Eze, svaka im čast, ali imali smo sreće. Je, stvar je timskog duha, ali i kvalitete, moramo biti bolji. Bellingham je svjetska klasa. Bit ćemo bolji, moramo biti bolji. Uživajmo sada, slavimo, ali moramo biti bolji", rekao je Nijemac.

Jude Bellingham je zabio dva gola i bio junak Engleske.

"Karakter, upornost kada nije bilo dobro, našli smo način za pobijediti. Sve smo dali, svi su bili spremni, ponosan sam na sve. Bila je ovo pobjeda za sve. Cijela država je uz nas, čestitke cijeloj momčadi", rekao je Bellingham za ITV.

Ovaj gol u produžecima, iako je tap-in, je sigurno jedan od dražih u karijeri.

"Da, važan gol koji nas je doveo do polufinala, a rekao sam Rogersu da mora pucati, vratar nije imao sreće, ali ja jesam".

Igrači koji su ušli su se iskazali.

"Ratnici su, nije izgledalo kao da im je ovo novo. Ovi momci imaju kvalitete, ali ne znate koliko imate karaktera dok ne vidite ovo"

Thomas Tuchel nije bio zadovoljan igrom.

"Štogod. Teško je igrati, svi se trude, cijenim svakog igrača", odgovorio je Bellingham.

Imate li osjećaj da možete do kraja?

"Utakmicu po utakmicu. Idemo na Argentinu i Švicarsku kao na svaku utakmicu", zaključio je Bellingham.

Engleska Nogometna ReprezentacijaNorveška Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Thomas Tuchel
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