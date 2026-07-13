Tko je djevojka Erlinga Haalanda? Sve je počelo porukom, a u početku veze bila je maloljetna

Norveški napadač Erling Haaland (25) proslavio se kao jedan od najboljih napadača u povjesti nogometa rušeći 18-godišnji rekord Ruuda van Nistelrooya (50) kao igrač kojemu je trebalo najmanje utakmica za 50 golova, samo 49. Ovaj 25-godišnjak također je odveo Norvešku na ovosezonsko Svjetsko prvenstvo – prvi put da se njegova reprezentacija kvalificirala na taj turnir još od 1998. godine – te je već zablistao na najvećoj mogućoj pozornici. No nije Haaland jedini koji ruši rekorde. Njegova djevojka Isabel Haugseng Johansen (22) ostvarila je najveći jednodnevni skok broja pratitelja među WAGsicama na ovom prvenstvu. Tijekom samo jednog dana u srpnju njezin Instagram profil postao je bogatiji za više od 322 tisuće novih pratitelja, a danas je prati više od milijun ljudi. Njezine objave pritom redovito privlače veliku pažnju i skupljaju stotine tisuća lajkova.

Veže ih zajednička prošlost

Norvežanka Isabel je u djetinjstvu također igrala nogomet. Igrala je nogomet za norveški ženski tim Bryne FK, isti klub u kojem je Haaland započinjao svoju nogometnu karijeru. Iako više ne igra nogomet kaže kako joj sport nedostaje: "Iskreno govoreći, nisam baš bila najbolja u driblanju i sličnim stvarima. Više sam se oslanjala na brzinu. Trčala sam. Jako mi to nedostaje."

Iako su oboje odrasli u Bryneu, gradu na jugu Norveške, par je počeo hodati tek kad se Haaland preselio u Njemačku kako bi igrao za klub Borussia Dortmund. Haaland je priznao: "Poslala mi je poruku. Igrala je za isti klub kao i ja, Bryne. Tako da je ona prva zapazila mene, a ne ja nju".

Dočekali svoje prvo dijete

Haaland i Isabel svoju su vezu dugo držali daleko od očiju javnosti. Razlog tome bio je i njihov dobni razmak od četiri godine, s obzirom na to da je ona u vrijeme početka njihove veze bila maloljetna. Javnost je za njihovu ljubav saznala tek u studenom 2022., kada su prvi put zajedno fotografirani tijekom odmora u Marbelli.

Dolazak njihova prvog djeteta krajem 2024. godine također nisu sami javno objavili. Tu je vijest nenamjerno otkrio Pep Guardiola, koji je, braneći Haalanda od kritika zbog slabijih nastupa, istaknuo da norveškog napadača čekaju uzbudljivi dani jer je postao otac. Za sad je poznato da je par dobio sina, no ime ni točnu dob nisu otkrili.

Da uživa u majčinstvu, Isabela je otkrila na Instagramu objavljujući fotografiju šetnje.

Haaland ne skriva da je očinstvo pozitivno utjecalo i na njegovu nogometnu karijeru. Kaže kako mu vrijeme provedeno kod kuće pomaže da se udalji od pritiska nogometa i potpuno posveti privatnom životu. "Kad dođem kući, opustim se još više. Mislim da moram odati priznanje svom sinu", priznao je norveški napadač.

Isabelina karijera

Isabel je kao djevojčica pokazala nogometni talent – za seniorsku momčad debitirala je već sa 13 godina, a u 36 nastupa postigla je čak 23 pogotka. Iako je tijekom pandemije odlučila završiti igračku karijeru i posvetiti se obitelji, Haaland ističe kako mu njezino nogometno iskustvo puno znači jer ona u potpunosti razumije zahtjeve i pritiske koje donosi profesionalni sport 'Igrala je nogomet. Tako smo se upoznali. Super je to, jer ona razumije nogomet'.

Isabel je u lipnju 2026. otkrila da je postala ambasadorica norveškog draguljarskog brenda Juvelér Langaard se našla na naslovnici norveškog magazina Kvinner og Klær te u časopisu Vogue. Vrlo je aktivna i na društvenim mrežama gdje često dijeli trenutke s dečkom Haalandom te momente sa Svjetskog prvenstva u Americi djeleći slike iz Dallasa, New Yorka i Miamija skupivši tako više od milijun pratitelja na Instagramu. Isabel je zabilježila rast interesa za pretraživanje od 119 % na godišnjoj razini. Taj ogroman porast internetske vidljivosti svrstava je među pet najtraženijih i najutjecajnijih partnerica nogometaša (tzv. WAGs) povezanih sa Svjetskim prvenstvom.

Privatni život

Iako ih sve češće viđamo zajedno, par živi vrlo miran život te nogometaš otkriva: 'Ja kuham. Ovo će njoj vjerojatno zvučati malo neugodno, ali ona voli igrati igrice. Tako da zajedno igramo Minecraft. Gradimo kuće i sve to. Ili odemo kući u Bryne i naručimo kebab', a za edije je Isabela rekla: 'Želim zaštiti svoju obitelj, ali u isto vrijeme želim ljudima dati priliku da bolje upoznaju tko sam i što sam. Onda izazov postaje postavljanje granica između onoga što je privatno i onoga što nije'