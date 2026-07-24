Kamion komunalca upao u more u Puli, pogledajte snimku

Na pulskim Zlatnim stijenama dogodila se prometna nesreća. Naime, kamion pulskog gradskog trgovačkog poduzeća Herculanee završio je u petak iza 11 sati u moru, javlja Istra24.hr.

Portal ističe da je vozač uspio izaći iz vozila te da nitko od kupača nije nastradao.

Na mjesto nesreće su izašli policija i vatrogasci, a iz centrale Vatrogasne postrojbe Pula rekli su da se dogodila prometna nesreća na Verudeli.

Na dojavu izašlo šest vatrogasaca s dva vozila.