Teška prometna nesreća kod Požege, jedna osoba prevezena u bolnicu

U Vidovcima kod Požege u četvrtak je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, izvijestila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića, a jedna osoba je nakon sudara prevezena na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu Požega.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće, uključujući uzrok i način na koji je došlo do sudara.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.