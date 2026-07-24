FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAJE OČEVID /

Teška prometna nesreća kod Požege, jedna osoba prevezena u bolnicu

Teška prometna nesreća kod Požege, jedna osoba prevezena u bolnicu
×
Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće

24.7.2026.
12:33
danas.hr
Ilustracija Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U Vidovcima kod Požege u četvrtak je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, izvijestila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića, a jedna osoba je nakon sudara prevezena na pružanje liječničke pomoći u Opću županijsku bolnicu Požega.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće, uključujući uzrok i način na koji je došlo do sudara.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

Prometna NesrećaPožega
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike