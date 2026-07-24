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HLAČICE I POTPETICE /

Sin Magica Johnsona snimljen u Rovinju: Modnim izdanjem ponovno privukao sve poglede

Sin Magica Johnsona snimljen u Rovinju: Modnim izdanjem ponovno privukao sve poglede
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Sin legendarnog NBA košarkaša Magica Johnsona fotografiran je tijekom boravka u Rovinju, gdje je stigao luksuznom superjahtom Whisper koja ovih dana plovi hrvatskom obalom

24.7.2026.
13:29
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Earvin "EJ" Johnson III (34), sin legendarnog NBA košarkaša Magica Johnsona (66), fotografiran je tijekom boravka u Rovinju. Reality zvijezda i modni komentator EJ u Hrvatsku je stigao na luksuznoj superjahti Whisper, koja posljednjih dana plovi Jadranom i privlači poglede gdje god se pojavi.

Sin Magica Johnsona snimljen u Rovinju: Modnim izdanjem ponovno privukao sve poglede
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sin Magica Johnsona snimljen u Rovinju: Modnim izdanjem ponovno privukao sve poglede
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

EJ Johnson posljednjih je dana već privukao veliku pozornost tijekom obiteljskog boravka u Dubrovniku, gdje je pozirao s ocem Magicom Johnsonom i majkom Cookie Johnson. Na društvenim mrežama i u svjetskim medijima najviše se komentiralo njegovo odvažno modno izdanje, kratke hlačice i visoke potpetice, po kojima je već godinama prepoznatljiv.

Široj publici postao je poznat kroz reality emisiju Rich Kids of Beverly Hills, a danas je jedno od najprepoznatljivijih lica američke modne scene. Otvoreno je homoseksualac, a godinama privlači pažnju svojim odvažnim modnim kombinacijama u kojima spaja ženstvene i muževne komade odjeće. Više je puta istaknuo da modu doživljava kao način izražavanja te da se ne želi ograničavati tradicionalnim pravilima odijevanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli EJ Johnson (@ejjohnson_)

Upravo zbog toga njegova su modna izdanja redovita tema svjetskih medija, a često se pojavljuje i na najvećim modnim događanjima. Osim po osebujnom stilu, poznat je i kao modni komentator te televizijska osoba, a tijekom godina otvoreno je govorio i o izazovima s kojima se susretao zbog svog izgleda, seksualne orijentacije i javnog života.

Magic JohnsonRovinjLgbtq
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