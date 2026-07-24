Sin Magica Johnsona snimljen u Rovinju: Modnim izdanjem ponovno privukao sve poglede

Earvin "EJ" Johnson III (34), sin legendarnog NBA košarkaša Magica Johnsona (66), fotografiran je tijekom boravka u Rovinju. Reality zvijezda i modni komentator EJ u Hrvatsku je stigao na luksuznoj superjahti Whisper, koja posljednjih dana plovi Jadranom i privlači poglede gdje god se pojavi.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

EJ Johnson posljednjih je dana već privukao veliku pozornost tijekom obiteljskog boravka u Dubrovniku, gdje je pozirao s ocem Magicom Johnsonom i majkom Cookie Johnson. Na društvenim mrežama i u svjetskim medijima najviše se komentiralo njegovo odvažno modno izdanje, kratke hlačice i visoke potpetice, po kojima je već godinama prepoznatljiv.

Široj publici postao je poznat kroz reality emisiju Rich Kids of Beverly Hills, a danas je jedno od najprepoznatljivijih lica američke modne scene. Otvoreno je homoseksualac, a godinama privlači pažnju svojim odvažnim modnim kombinacijama u kojima spaja ženstvene i muževne komade odjeće. Više je puta istaknuo da modu doživljava kao način izražavanja te da se ne želi ograničavati tradicionalnim pravilima odijevanja.

Upravo zbog toga njegova su modna izdanja redovita tema svjetskih medija, a često se pojavljuje i na najvećim modnim događanjima. Osim po osebujnom stilu, poznat je i kao modni komentator te televizijska osoba, a tijekom godina otvoreno je govorio i o izazovima s kojima se susretao zbog svog izgleda, seksualne orijentacije i javnog života.