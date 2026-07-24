Evo zašto je policajac nosio fantomku pred Šegotinom kućom: 'Ne bi bilo dobro da ih prepoznaju'

Dok su istražitelji u četvrtak ujutro "češljali" kuću Damira Šegote, uhićenog i sada već bivšeg direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), posebnu pažnju privukao je muškarac s takozvanom "fantomkom" na glavi.

Fotoreporteri su ga više puta snimili tijekom pretresa koji je trajao nekoliko sati, a od svojih kolega isticao se crnom potkapom koja služi za prikrivanje identiteta, a ponekad i za zaštitu od hladnoće.

Kako piše Index.hr, postoji razlog zašto je muškarac lice sakrio pod masku - policiji je važno da identitet i sektor u kojem radi ostanu zaštićeni.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Ne bi bilo dobro da ih se prepozna'

Iz prakse je poznato da se za akcije uhićenja često angažiraju policajci iz različitih odjela, ponekad i iz različitih policijskih uprava. U prijevodu to znači da na terenu mogu biti i specijalci, za koje je uobičajeno da prikrivaju svoj identitet zbog specifičnosti posla.

"I ostali policajci, ako procijene, imaju pravo prikriti svoj identitet zbog posebnosti zadaća koje obavljaju", istaknuli su za Index izvori iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Ne bi bilo dobro da ih netko prepozna s televizije ili fotografija, a oni jednog dana moraju u tajnu pratnju ili drugu akciju gdje ih snimka može razotkriti", dodaju izvori.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Isto tako, postoje i slučajevi u kojima pojedinci zbog obitelji ili susjeda jednostavno ne žele da se zna kako rade u policiji ili da su postupali prema određenim osobama.

Uhićeni Šegota i supruga

Podsjetimo, policija je u četvrtak ujutro po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) upala u dom Šegote i njegove supruge. Oboje su uhićeni, a ubrzo su istražitelji pretražili njihovu kuću i vozila.

Tragalo se za mogućim dokazima o primanju mita od Vedrana Pavleka, bivšeg prvog čovjeka hrvatskog skijanja, kojeg USKOK tereti da je vodio zločinačko udruženje koje je od 2014. do 2026. godine iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) izvuklo 30 milijuna eura.

Prema pisanjima medija, sumnja se da je Pavlek Šegoti u razdoblju od desetak godina isplatio oko 160.000 eura te jednom članu njegove obitelji plaćao stipendiju za studiranje. Prema sumnjama istražitelja, Šegota i supruga novac su potom "oprali" ulaganjem u investicijsko zlato.

Istražitelji sumnjanju da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi svojim utjecajem unutar HOO-a omogućio da Savez dobije neopravdano visoka sredstva. Nakon uhićenja Šegota je to negirao i tvrdio kako je novac HSS-u dodjeljivan prema proceduri u koju je uključeno više tijela HOO-a.

Naveo je i kako je zlato kupovao od nekretnine koju je ranije prodao. Njegova supruga također je potvrdila da su ulagali u zlato, ali da je za to bio zadužen Šegota.

Šegota je inače u petak ujutro podnio ostavku na mjesto direktora u HOO-u