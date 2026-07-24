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'NAJOŠTRIJE OSUĐUJEMO' /

Šegota podnio ostavku, priopćenjem se oglasio Hrvatski olimpijski odbor

Šegota podnio ostavku, priopćenjem se oglasio Hrvatski olimpijski odbor
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HOO u svom priopćenju navodi da najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta

24.7.2026.
11:22
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Damir Šegota podnio je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program i ostavka je prihvaćena, izvijestio je Hrvatski olimpijski odbor (HOO).

HOO u svom priopćenju navodi da najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. 

"Kao krovna sportska organizacija u Republici Hrvatskoj, HOO svoje djelovanje temelji na načelima zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštite ugleda hrvatskog sporta. Istodobno, naglašavamo kako pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom doprinose razvoju hrvatskog sporta", navodi HOO.

Dodaju kako će HOO nastaviti redovito i neometano obavljati sve svoje zadaće. 

"Naš prioritet ostaju hrvatski sportaši, nacionalni sportski savezi i stvaranje najboljih mogućih uvjeta za razvoj i uspjehe hrvatskog sporta. HOO će i nadalje dosljedno štititi vrijednosti olimpizma, integritet sporta i povjerenje javnosti u svoj rad", stoji u njihovom priopćenju. 

Damir ŠegotaHrvatski Olimpijski OdborOstavka
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