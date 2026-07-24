Pojavila se i šokantna videosnimka: Nakon koncerta Ace Lukasa izbila masovna tučnjava

Na koncertu glazbenika Ace Lukasa, koji je sinoć održan u Nikšiću, izbila je masovna tučnjava u kojoj je, prema navodima Kurira, sudjelovalo čak 80 osoba. Kaos je izbio neposredno nakon što je popularni srpski pjevač završio nastup i napustio pozornicu.

Prema priopćenju crnogorske policije, dojava o tučnjavi zaprimljena je oko 1:20 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici.

Policija je po dolasku zatekla veći broj osoba koje su narušavale javni red i mir, a sumnja se da se "veća skupina međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima".

U službene prostorije privedene su tri osobe, dok su još dvije same pristupile policiji. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

Tijekom intervencije ozlijeđen je i jedan policijski službenik koji je zadobio lakšu ozljedu glave nakon što je pogođen staklenom bocom.

Iz policije poručuju kako nastavljaju intenzivnu istragu radi utvrđivanja identiteta i pronalaska svih sudionika sukoba te navode da će javnost pravodobno izvijestiti o daljnjem razvoju slučaja, piše Kurir.