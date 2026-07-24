Pojavila se i šokantna videosnimka: Nakon koncerta Ace Lukasa izbila masovna tučnjava
U službene prostorije privedene su tri osobe, dok su još dvije same pristupile policiji. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede
Na koncertu glazbenika Ace Lukasa, koji je sinoć održan u Nikšiću, izbila je masovna tučnjava u kojoj je, prema navodima Kurira, sudjelovalo čak 80 osoba. Kaos je izbio neposredno nakon što je popularni srpski pjevač završio nastup i napustio pozornicu.
Prema priopćenju crnogorske policije, dojava o tučnjavi zaprimljena je oko 1:20 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici.
Policija je po dolasku zatekla veći broj osoba koje su narušavale javni red i mir, a sumnja se da se "veća skupina međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima".
U službene prostorije privedene su tri osobe, dok su još dvije same pristupile policiji. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.
Tijekom intervencije ozlijeđen je i jedan policijski službenik koji je zadobio lakšu ozljedu glave nakon što je pogođen staklenom bocom.
Iz policije poručuju kako nastavljaju intenzivnu istragu radi utvrđivanja identiteta i pronalaska svih sudionika sukoba te navode da će javnost pravodobno izvijestiti o daljnjem razvoju slučaja, piše Kurir.