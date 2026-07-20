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LGBTQ+ IKONA /

Košarkaška legenda, Magic Johnson uživa u Dubrovniku i na Hvaru, a pažnju je ukrao i njegov sin

Košarkaška legenda, Magic Johnson uživa u Dubrovniku i na Hvaru, a pažnju je ukrao i njegov sin
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Foto: Frazer Harrison/Getty images/Profimedia

Poznati košarkaš, Earvin Johnson, posjetio je hrvatsku u društvu supruge i sina koji je zbog modnog odabira privukao pažnju javnosti

20.7.2026.
13:39
Karla Pavleković
Frazer Harrison/Getty images/Profimedia
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Legenda košarke Earvin "Magic" Johnson (66) sa svojom je suprugom, filantropkinjom i autoricom Cookie Johnson (67), i sinom, EJ Johnsonom (34) odlučio ljeto provesti u Europi. Obitelj je za sada posjetila Grčku, Crnu Goru i Italiju, ali nisu zaobišli ni Hrvatsku. 66-godišnji košarkaš sa svojom je obitelji posjetio Hvar za kojeg je u svojoj objavi napisao: 'Pogled je bio fantastičan, a hrana nevjerojatna – čak su i jastoga odabrali točno pred nama!' 

Večer prije Johnsonovi su proveli u Dubrovniku, jednom od najpopularnijih lokacija holivudskih zvijezda. Earvin 'Magic', objavio je fotografiju s večere u poznatom dubrovačkom restoranu u kojoj je uživao s voljenom suprugom i sinom. Sin EJ Johnson na slici je pozirao u kratkim hlačicama, košulji i štiklama s valovitom dugom kosom za što je dobio mnoge pozitivne i negativne komentare

Zvijezda realityja

EJ Johnson, proslavio se u reality showu  'Rich Kids of Beverly Hills' te je poznat po tome što i inače često bira dekoltirane haljine s prorezima, suknje, šljokice, kratke hlačice, nosi modne dodatke poput torbica i svjetlucavog nakita, a voli se i šminkati. Jednom je prilikom izjavio: 'Volim sebe baš takvog kakvog jesam. Sretan sam i jako zadovoljan sa sobom. Uvijek sam govorio ako se netko ne osjeća dobro u svom tijelu, treba nešto napraviti oko toga.' Mediji su ga javno 'outali' kao gay osobu kad je imao samo 18 godina što je njegovoj obitelji bio veliki šok no ipak su mu pružili podršku. Slavni otac ipak je priznao kako nije najbolje reagirao na činjenicu da mu je sin gay, ali kasnije se ispričao i rekao: 'Zašto bih ga ja osuđivao? Tko sam ja?' te kaže kako mu je najbitnije da mu je sin sretan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nakon što je Caitlyn Jenner javno istupila, EJ je razmišljao o tranziciji, ali je odustao. Izjavio je da se osjeća ugodno u svom tijelu i da ne planira medicinsku promjenu spola. Poznat je po svom oštrom modnom jeziku. Nedavno je privukao veliku pozornost javnosti kritizirajući modne kreacije na Met Gali 2026., nazivajući događaj "grobljem mode" i otvoreno kudeći stajlinge zvijezda poput Beyoncé, Rihanne i Kim Kardashian. EJ je s godinama postao jedna od vodećih figura u američkoj pop kulturi kada je u pitanju vidljivost rodno nekonformnih osoba. Istaknuti je modni komentator i aktivist koji otvoreno progovara o ljepoti, šminki i prihvaćanju samoga sebe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Magic JohnsonHrvatskaDubrovnikHvarPosjetaLgbtqKontroverza
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