Magic Johnson ponovno na Jadranu: Sa suprugom i sinom uživa na jahti pokraj dubrovačkih zidina

Legendarni američki košarkaš Earvin "Magic" Johnson (66) ponovno je stigao u Hrvatsku, potvrdivši svoj status jednog od najvjernijih slavnih gostiju na našoj obali. Dubrovnik je i ovoga ljeta njegova nezaobilazna postaja, a trenutke s odmora podijelio je i na društvenim mrežama.

Obiteljski odmor

Jedan od najvećih košarkaša svih vremena na Jadran nije stigao sam. Fotografije koje je objavio na svom profilu otkrivaju da uživa u društvu supruge Cookie (67) i sina EJ Johnsona (34). Obitelj je viđena na večeri u poznatom dubrovačkom restoranu Nautika, a odmaraju se ploveći na luksuznoj jahti s koje se pruža pogled na gradske zidine.

Ovo je postao gotovo godišnji ritual za Johnsona, koji hrvatsku obalu posjećuje gotovo svako ljeto još od 2020. godine. Nakon uspješne sportske karijere u Los Angeles Lakersima, Johnson je izgradio poslovno carstvo i posvetio se humanitarnom radu, a njegovo ime i danas ima veliku težinu u javnom prostoru.