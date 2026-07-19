Drama u Formuli 2 dobila veliki preokret: Tsolov napravio možda i ključan korak prema naslovu

Paragvajac Joshua Duerksen i Brazilac Rafael Câmara osigurali su momčadi Invicta Racing savršen vikend na stazi Spa-Francorchamps, odnijevši pobjede u sprint i glavnoj utrci Formule 2. Dok je britanska momčad slavila potpunu dominaciju, u pozadini se odvijala prava drama u borbi za naslov, koja je u Belgiji dobila možda i ključan zaplet.

Joshua Duerksen je u subotu demonstrirao iznimnu zrelost i strpljenje na putu do druge pobjede u sezoni. Krenuvši s četvrte pozicije, Paragvajac se sustavno probijao prema vrhu. Nakon što je pretekao Sebastiána Montoyu za drugo mjesto, Duerksen je desetak krugova pratio vodećeg Martiniusa Stenshornea, čekajući pravi trenutak za napad. Taj trenutak došao je na polovici utrke kada je iskoristio DRS na dugom Kemmel pravcu i preuzeo vodstvo koje nije ispuštao do kraja, čak ni nakon restarta iza sigurnosnog automobila u samoj završnici.

Ipak, ključni događaji za prvenstvo odvijali su se iza leđa vodećih. Najveći gubitnik dana bio je Gabriele Minì, drugoplasirani u poretku, čija je utrka završila odustajanjem u boksu zbog tehničkih problema. Njegov glavni rival, Nikola Tsolov, nije trebao junačku vožnju da iskoristi poklon. Bugarin je mirno završio na četvrtom mjestu, no to je bilo i više nego dovoljno da se njegova prednost u prvenstvu poveća na značajna dvadeset i dva boda. Utrku su obilježila dva izlaska sigurnosnog automobila, a u kaosu posljednjeg kruga profitirao je i Tsolov, dok se pole-sitter Sebastián Montoya potpuno raspao i s četvrtog pao na deveto mjesto, ostavši bez poena.

Nedjeljna glavna utrka bila je definicija kaosa, ispunjena prekidima i incidentima. Rafael Câmara, koji je startao s pole pozicije, morao je pokazati čelične živce kako bi stigao do pobjede. Utrka je privremeno prekinuta crvenom zastavom nakon teškog sudara Laurensa van Hoepena, a kasniji incident Emersona Fittipaldija izazvao je novi izlazak sigurnosnog automobila. U takvim promjenjivim uvjetima, gdje su strategije bile ključne, Câmara je kontrolirao završnicu i odnio pobjedu, donijevši Invicti drugi trijumf vikenda i potvrdivši da im belgijska staza iznimno odgovara.

Iza Câmare, Tasanapol Inthraphuvasak osvojio je fantastično drugo mjesto i svoj prvi podij u Formuli 2, dok je Nikola Tsolov još jednom pametnom vožnjom stigao do trećeg mjesta i dodatno učvrstio svoje vodstvo u prvenstvu. Njegov posao bio je olakšan i kaznama koje su dobili suparnici, poput Alexa Dunnea, koji je zbog nepoštivanja granica staze ostao bez postolja. S dva pobjednička postolja u jednom vikendu, Tsolov je napravio ogroman korak prema osvajanju naslova prvaka.

Vikend u Ardenima tako je pripao momčadi Invicta Racing, no priča koja će se najduže pamtiti jest ona o borbi za naslov. S ogromnom prednošću koju je stekao, Nikola Tsolov sada drži sve karte u svojim rukama. Pritisak je u potpunosti na Gabrieleu Minìju i ostatku konkurencije, koji će u nastavku sezone morati riskirati sve kako bi pokušali nadoknaditi zaostatak.