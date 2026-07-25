Bivši prvak najavio povratak Aston Martina iz ponora: 'Ovo je prvi korak velike promjene'

Fernando Alonso završio je prvi dan Velike nagrade Mađarske s dozom optimizma nakon što je isprobao znatno poboljšanu verziju Aston Martinova bolida, paket nadogradnji koji mnogi u paddocku već nazivaju svojevrsnim "B-spec" bolidom.

Iskusni Španjolac završio je prvi slobodni trening na 13. mjestu, dok je u drugoj sesiji zauzeo 19. poziciju. Iako konačni plasman ne pokazuje veliki skok, razlika u odnosu na konkurenciju bila je osjetno manja nego u prethodnim utrkama, a u Aston Martinu vjeruju kako još postoji prostor za dodatno izvlačenje performansi iz novih dijelova bolida.

"Osjećaj je bio dobar. Općenito smo dobili ono što smo očekivali kada su u pitanju brojke i usporedbe podataka, što je vrlo ohrabrujuće, ne samo za ovu sezonu nego i za razvoj budućeg bolida i novih nadogradnji", rekao je Alonso nakon drugog treninga.

Dvostruki svjetski prvak svjestan je da pred Aston Martinom još uvijek stoji velik posao. Momčad je sezonu započela daleko od očekivane razine, ali prema Alonsovim riječima, prvi korak u pravom smjeru je napravljen.

"Još smo daleko od mjesta na kojem želimo biti jer smo krenuli s velikim zaostatkom, ali ovo je prvi korak i nadamo se da će ih slijediti još mnogo", dodao je španjolski vozač.

Posebna pažnja u Mađarskoj bila je usmjerena na to kako će se novi paket ponašati u zavojima, s obzirom na to da Hungaroring više nagrađuje aerodinamičku učinkovitost i mehaničko prianjanje nego čistu snagu motora. Aston Martin je upravo u tom području želio napraviti najveći iskorak.

"Moramo detaljno analizirati podatke i usporediti krugove, ali zasad ne vidim velike probleme niti neki ozbiljan zaostatak u zavojima u odnosu na vodeće momčadi sredine poretka. To je naš prvi cilj – biti na vrhu te skupine", objasnio je Alonso.

Španjolac smatra da je novi paket pokazao obećavajuće rezultate, ali naglašava kako razvoj još nije završen. Aston Martin i dalje očekuje dodatne pomake na šasiji, dok bi nakon ljetne stanke trebala stići i poboljšana Hondina pogonska jedinica.

"U zavojima smo već blizu te razine, sada samo moramo nastaviti raditi. Još imamo koraka koje trebamo napraviti na šasiji, kao i na strani motora. Ovo je tek prvi od mnogih koraka, ali atmosfera u momčadi je pozitivna jer smo ostvarili ono što smo planirali", zaključio je Alonso.

Dok je Alonso imao razloga za zadovoljstvo, njegov momčadski kolega Lance Stroll prošao je kroz potpuno drugačiji dan. Kanađanin je zbog kvara na ovjesu izgubio velik dio prvog treninga, a Aston Martin nije uspio popraviti bolid na vrijeme pa je propustio i drugu sesiju. Unatoč tome, u momčadi vjeruju da su nove nadogradnje donijele temelje za povratak prema konkurentnijim rezultatima.