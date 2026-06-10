Lepa Brena prodala vilu u Miamiju: Luksuzna rezidencija otišla je za neočekivanu svotu

Regionalna zvijezda Lepa Brena (65) i njezin suprug, bivša teniska zvijezda Slobodan Živojinović (62), prodali su svoju luksuznu vilu u Miamiju, prema podacima Slobodne Dalmacije. Nakon nekoliko godina oglašavanja, njihova spektakularna rezidencija, smještena na prestižnoj lokaciji uz Atlantski ocean, konačno je pronašla novog vlasnika. Imanje koje je godinama služilo kao američka baza i privatno utočište obitelji Živojinović prodano je za 14,2 milijuna dolara.

Kada su vilu prvi put stavili na prodaju, tražili su 16,9 milijuna dolara, a kasnije su cijenu spustili na 14,6 milijuna dolara prije konačne prodaje. Posao je realiziran preko renomirane agencije Sotheby’s.

O luksuznom imanju izvijestio je i NY Post, naglašavajući da se radi o kući koju su Živojinović i Brena kupili 2012. godine, ali i da je Slobodan Živojinović krajem 1980-ih bio u bliskom, prijateljskom odnosu s princezom Dianom dok je ona bila u braku s princom Charlesom (77). Tenisač je tada otkrio da su se zbližili kada ga je Diana došla gledati na Wimbledonu, a cijela priča i danas izaziva interes medija.

Izvor za Dnevni avaz otkrio je kako je Miami omiljena destinacija obitelji Živojinović, no par se ipak odlučio na prodaju. “Brena tamo odlazi da se odmori, ali usput obavlja i sve kućne poslove jer nema poslugu ni kuhare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična,” rekao je izvor.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Rezidencija, izgrađena 1950. godine, prostirala se na više od 400 kvadrata i imala je šest spavaćih soba, sedam kupaonica, dvije kuhinje, prostrani dnevni prostor te otvoreni bar do kojeg se dolazi liftom. Vila je dodatno nudila bazen, jacuzzi, krovni travnjak, ljetnu kuhinju i klimatiziranu garažu za šest automobila, dok je privatni vez mogao primiti desetmetarsku jahtu, navodi NY Post.

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