Lepa Brena ima tajni posao: Kiosk s pljeskavicama radi desetljećima, nitko ne zna da je njezin

Lepa Brena (65), jedna od najvećih glazbenih zvijezda na Balkanu, poznata je ne samo po svojoj desetljećima dugoj i uspješnoj karijeri, već i po impresivnom poduzetničkom duhu. Od suvlasništva u Grand produkciji do ulaganja u nekretnine i vinarstvo, njezino se ime redovito veže uz velike i profitabilne poslove. Ipak, jedna poslovna priča ostala je skrivena od javnosti više od tri desetljeća - priča o malenom kiosku brze hrane u Novom Sadu.

Dok je punila dvorane i prodavala milijune ploča, Lepa Brena je od 1993. godine u potpunoj tišini vodila skromni ugostiteljski objekt, posao o kojem nikada nije govorila, a za koji nisu znali ni njezini najbliži suradnici, pa čak ni stanovnici grada u kojem se kiosk nalazi.

Skriveni posao u srcu Novog Sada

U Bulevaru oslobođenja, jednoj od najprometnijih ulica u centru Novog Sada, smješten je maleni objekt brze hrane u kojem se prodaju pljeskavice i drugi slični specijaliteti. Vlasnica tog lokala, registriranog kao mikro poduzeće sa šestero zaposlenih, još od ratne 1993. godine je Fahreta Živojinović, poznatija kao Lepa Brena. Ovu informaciju pjevačica nikada nije javno potvrdila ni demantirala, čuvajući svoj mali biznis daleko od očiju medija.

Objašnjenje zašto je odabrala baš Novi Sad moglo bi biti u tome što je ondje živjela na početku karijere, dok je nastupala s grupom Slatki greh, čiji je osnivač, pokojni Saša Popović, rođeni Novosađanin.

Poslovanje na rubu opstanka

Ono što ovu priču čini još intrigantnijom jest financijsko poslovanje kioska. Daleko od milijunskih profita na koje je navikla u drugim poslovima, ovaj se objekt godinama borio s gubicima. Prema javno dostupnim podacima Agencije za privredne registre Srbije, poslovanje je bilo sve samo ne uspješno.

Tijekom 2013. godine zabilježen je gubitak od 7.434 eura, dok je dvije godine kasnije, 2015., minus iznosio 3.742 eura. Najteža godina bila je 2017., kada je gubitak dosegnuo nevjerojatnih 12.124 eura. Usporedbe radi, bilo je i godina s minimalnom zaradom - 2016. je prihod iznosio svega 179 eura, a 2018. godine 259 eura.

Novi život starog biznisa

Nakon što su ona i Saša Popović prodali većinski udio u Grand produkciji za 15 milijuna eura, izvori bliski pjevačici navode da se više posvetila svojim drugim poslovima, uključujući i ovaj, donedavno tajni, u Novom Sadu. Čini se da je ta nova posvećenost urodila plodom. Posljednjih godina, kiosk je postao popularan među mlađom generacijom, a mnogi influenceri i korisnici TikToka posjećuju ga i objavljuju fotografije ispred njega.

