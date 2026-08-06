Igor se bos popeo na Triglav, a pravi cilj tek slijedi: 'Razmišljao sam samo o toj djeci'

Dok bi većini planinara sam dolazak na vrh bio krajnji cilj, Igoru Šehiću uspon na Triglav bio je tek dio mnogo veće priče. Bosonog se popeo na najviši slovenski vrh, a iza nesvakidašnjeg pothvata stoji humanitarna akcija za pomoć djeci i mladima s cerebralnom paralizom.

"Da je to bio drugačiji uspon, vjerojatno bi sam vrh bio cilj. Moj cilj je bio da ja izdržim taj napor, tako da najsnažnije emocije sam prolazio do samog vrha", govori nam Igor.

Koliki je napor uložio i kakvu je bol trpio na putu prema 2.800 metra visokom Triglavu, penjući se potpuno bos, teško je i zamisliti.

Zanimljiv susret na planini

Početak uspona gledatelji RTL-a već su imali prilike pratiti. Igor je uspon započeo sredinom srpnja i planirao ga završiti u jednom danu, no nevrijeme ga je zaustavilo. Posljednju etapu odradio je dan poslije, u ranim jutarnjim satima.

Prisjetio se i jednog zanimljivog susreta na planini.

"Srećom na putu nisam sreo životinje kojih sam se bojao sresti poput zmija, ali sam vidio jednu malu slatku divokozu na samom vrhu i bi sam fasciniran koliko su te životinje prilagođene za kretanje na tim neopisivim liticama. Ja sam se morao mjesecima ozbiljno pripremati za bosonog uspon, a one se kreću poput perca po tim liticama. Dobro one imaju i papke, njima je malo lakše haha", rekao je.

Na samom vrhu susreo je i druge alpiniste koji su, kaže, bili iznenađeni njegovim bosim stopalima. No kada su čuli zbog čega se odlučio na ovakav pothvat, više ga nisu gledali kao potpunog luđaka.

"Kad sam se popeo gore samo sam razmišljao o toj djeci i da na na neki način ova akcija ne završi samo na mom usponu, nego da ova priča postane stvarna promjena", rekao je.

Humanitarni cilj

Triglav je osvojio, no uspon prema konačnom cilju još traje. Igor želi prikupiti 12 tisuća eura za udrugu CEDEPE koja skrbi o djeci i mladima s cerebralnom paralizom. U Udruzi je nekoć i sam volontirao, a prikupljenim donacijama opremit će se senzorički kabinet u kojem stručnjaci svakodnevno rade s najmlađim korisnicima.

I tu ne planira stati. Ako se pitate kako se s Triglava spustio, odgovor je jednostavan.

"Spuštam se uvijek u obući jer spuštanje podrazumijeva escentričnu kontrakciju mišića, što je jako zamorno", kaže.

Dodaje da je upravo takav bio i cijeli pothvat, no na kraju ga je dočekalo i jedno posebno iznenađenje.

"Zamislite si dva dana hodanja po Triglavu, po stijenama. Bio sam stvarno izmučen i izmoren i onda sam u samoj dolini vrata pronašao potok koji izvire iz Triglava, rekao bih po svojoj procjeni neka 4 stupnja, nisam mogao dobit bolji poklon od svemira, to je bilo najbolje kupanje na svijetu", rekao je.

Igorov pravi uspjeh neće se mjeriti osvojenim metrima ni činjenicom da je bos osvojio Triglav, nego iznosom koji će humanitarna akcija prikupiti za djecu kojoj je namijenjena.