Rijetko ih viđamo: Škoro s djecom snimio pjesmu i otkrio dirljivu obiteljsku priču

Miroslav Škoro (63), jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, na svom je Instagram profilu najavio novu pjesmu "Laži, Mare" i s pratiteljima podijelio intimnu priču koja stoji iza nje. Ne radi se samo o novoj pjesmi, već o duboko osobnom projektu koji je snimio sa svojom djecom, a posvetio ga je dvjema najvažnijim ženama u svom životu, pokojnoj majci Nedi i baki Mari, koju nikada nije upoznao.

Inspiracija iz vlastite obiteljske povijesti

Škoro je u emotivnoj objavi otkrio kako je pjesma “Laži, Mare” zapravo prepjev stare makedonske narodne pjesme “Laži, laži, Vere”. "Otkako ju je prvi put zasvirao Ivica Plivelić, zaljubio sam se u glazbu i stihove ove stare skladbe", napisao je pjevač, objasnivši kako je dugo želio nešto napraviti s njom. Inspiraciju za nove stihove pronašao je u vlastitoj obiteljskoj povijesti, potaknut uzdahom svoje majke Nediljke, koja je često sjetno govorila: “E, majko moja, pokojna Mare…”.

Obiteljska suradnja u srcu Imotske krajine

Ovaj emotivni projekt postao je i obiteljska suradnja. U snimanju pjesme i spota sudjelovala su i Škorina djeca, što je čitavoj priči dalo dodatnu dimenziju. "Ivana pjeva i glumi u spotu, koji je Zdravko Valentin snimio u Rašćanima kod Imotskog, Matija svira gitaru", ponosno je istaknuo Škoro. Spot je snimljen u ambijentu Dalmatinske zagore, rodnom kraju njegove majke, a fotografije koje je podijelio prikazuju kadrove iz rustikalne kamene kuće. Njegova kći Ivana na snimanju nosi narodnu nošnju toga kraja, što dodatno naglašava temu korijena i naslijeđa.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su u komentarima poput "Jedva čekam" i "Prekrasno" iskazali podršku i nestrpljenje uoči premijere, koja je održana dan kasnije.