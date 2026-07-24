Rijetko ih viđamo: Škoro s djecom snimio pjesmu i otkrio dirljivu obiteljsku priču
Glazbenik je u emotivnom projektu okupio kćer i sina kako bi pjesmom odali počast majci i baki, podijelivši pritom detalje iz privatnog života koje inače drži daleko od očiju javnosti
Miroslav Škoro (63), jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, na svom je Instagram profilu najavio novu pjesmu "Laži, Mare" i s pratiteljima podijelio intimnu priču koja stoji iza nje. Ne radi se samo o novoj pjesmi, već o duboko osobnom projektu koji je snimio sa svojom djecom, a posvetio ga je dvjema najvažnijim ženama u svom životu, pokojnoj majci Nedi i baki Mari, koju nikada nije upoznao.
Inspiracija iz vlastite obiteljske povijesti
Škoro je u emotivnoj objavi otkrio kako je pjesma “Laži, Mare” zapravo prepjev stare makedonske narodne pjesme “Laži, laži, Vere”. "Otkako ju je prvi put zasvirao Ivica Plivelić, zaljubio sam se u glazbu i stihove ove stare skladbe", napisao je pjevač, objasnivši kako je dugo želio nešto napraviti s njom. Inspiraciju za nove stihove pronašao je u vlastitoj obiteljskoj povijesti, potaknut uzdahom svoje majke Nediljke, koja je često sjetno govorila: “E, majko moja, pokojna Mare…”.
Obiteljska suradnja u srcu Imotske krajine
Ovaj emotivni projekt postao je i obiteljska suradnja. U snimanju pjesme i spota sudjelovala su i Škorina djeca, što je čitavoj priči dalo dodatnu dimenziju. "Ivana pjeva i glumi u spotu, koji je Zdravko Valentin snimio u Rašćanima kod Imotskog, Matija svira gitaru", ponosno je istaknuo Škoro. Spot je snimljen u ambijentu Dalmatinske zagore, rodnom kraju njegove majke, a fotografije koje je podijelio prikazuju kadrove iz rustikalne kamene kuće. Njegova kći Ivana na snimanju nosi narodnu nošnju toga kraja, što dodatno naglašava temu korijena i naslijeđa.
Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su u komentarima poput "Jedva čekam" i "Prekrasno" iskazali podršku i nestrpljenje uoči premijere, koja je održana dan kasnije.