'Vječnu djevojčicu' jugoslavenske scene voljela je cijela Jugoslavija, a ona – samo njega

Ljupka Dimitrovska Kalogjera rođena je 25. srpnja 1946. godine u Skoplju, njezini stihovi zabavne glazbe i šlagera odzvanjali su na prostorima bivše Jugoslavije. Vrh popularnosti dosegnula je 70-ih i 80-ih godina.

Kao dijete sudjelovala je u radijskim dramama, a već u teen‑godinama odlučila se za glazbenu karijeru iako su drugi očekivali da će postati glumica. Nakon selidbe u Zagreb krajem 1960-ih, postala je prepoznatljivo ime na domaćoj sceni. Pogledajte galeriju i prisjetite se kako se mijenjala kroz vrijeme...