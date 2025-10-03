TUŽNA OBLJETNICA /

'Vječnu djevojčicu' jugoslavenske scene voljela je cijela Jugoslavija, a ona – samo njega

Foto: Profimedia
Ljupka Dimitrovska Kalogjera rođena je 25.7. 1946. godine u Skoplju.
Ljupka Dimitrovska Kalogjera rođena je 25. srpnja 1946. godine u Skoplju, njezini stihovi zabavne glazbe i šlagera odzvanjali su na prostorima bivše Jugoslavije. Vrh popularnosti dosegnula je 70-ih i 80-ih godina.

Kao dijete sudjelovala je u radijskim dramama, a već u teen‑godinama odlučila se za glazbenu karijeru iako su drugi očekivali da će postati glumica. Nakon selidbe u Zagreb krajem 1960-ih, postala je prepoznatljivo ime na domaćoj sceni. Pogledajte galeriju i prisjetite se kako se mijenjala kroz vrijeme...

