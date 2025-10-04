Ella Dvornik otvoreno o bankrotu: 'To mi je budžet od tjedan i pol u jednom ručku'

Influencerica Ella Dvornik (34) na društvenim mrežama redovito objavljuje detalje iz svog života, a sada se na Instagramu Storyju osvrnula na svoju financijsku situaciju nakon brojnih natpisa u medijima.

"Došla sam u ovaj park u Funtanu, naručila sam tri porcije šiš ćevapa - pilećih - koji su btw. 14,50 eura - jedna porcija - i odjedanput su svi utihnuli, ha. Što je? Kažu bankrotirala. Tri porcije. To mi je budžet od tjedan i pol u jednom ručku", rekla je Ella koja živi na relaciji Bale - Zagreb.

Tvrtke u blokadi

Ella je vlasnice dvije tvrtke, Alterelle i Cruelle. Tvrtka Alterella, koja se bavi promidžbom, reklamom i propagandom, osnovana je 2023. godine. Ella je direktorica tvrtke, a osnivač je Sead Ajaz. Tijekom prve godine rada tvrtka je ostvarila promet u iznosu od 64.000 eura i neto dobit od 12.400 eura te je tada bila zaposlena jedna osoba s plaćom od 398 eura. Prošle godine prihodi su narasli do gotovo 100.000 eura, dok je neto dobit bila veća za 2300 eura. Tada je i plaća zaposlenika postala veća i to za 435 eura. Unatoč boljem financijskom stanju tvrtke, ona se trenutačno nalazi u blokadi, kako navodi Poslovna Hrvatska. No, ništa uspješnija nije ni njena druga tvrtka, Cruella, koja se također nalazi u blokadi.

Domaća influencerica ranije je s bivšim suprugom Charlesom Pearceom (47) vodila tvrtku "Manijak", koja je godinama ostvarivala dobit veću od 50.000 eura, no prestala je s radom u listopadu 2024. godine. Tvrtka je prije gašenja bila u dugu u iznosu od 26.000 eura.

Podsjetimo, Ella i britanski poduzetnik Charles Pearce bili su u vezi deset godina, a vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu. Iako su u početku predali zahtjev za sporazumni razvod, slučaj je kasnije prešao u fazu međusobnih tužbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt