Jelavić pred Derby della Capitale: 'Dinamo je najbolja ekipa u ligi, a o sucima su reći samo ovo'

Foto: Neva Zganec/pixsell

'Dobro smo analizirali suparnika, znamo sve njihove prednosti, a znamo i mane koje ćemo probati iskoristiti'

5.10.2025.
12:27
Sportski.net
Neva Zganec/pixsell
Nikica Jelavić odlično je započeo svoju seniorsku trenersku karijeru. Njegova je Lokomotiva lijepo posložena momčad koja ima 12 bodova nakon osam kola i puše za vrat vodećim ekipama. 

U nedjelju će na Maksimiru "dočekati" Dinamo.  "Njihovi napadači ne praštaju, zato ćemo individualne pogreške morati svesti na minimum. Dinamo je trenutačno daleko najbolja ekipa u Hrvatskoj, to uopće nije upitno. Svakako su, samim time, ogromni favoriti. No, mi se stvarno pripremamo na jedan hrabar i odvažan nastup.

Sigurno se nećemo braniti. Dobro smo analizirali suparnika, znamo sve njihove prednosti, a znamo i mane koje ćemo probati iskoristiti da bismo izvukli što bolji rezultat", rekao je Jelavić za Sportske novosti

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Lokosi su u prošlom kolu poraženi na Poljudu 2:0, a prvi gol Ante Rebića bio je sporan zbog možebitnog zaleđa Livaje. U prijenosu nismo dobili dobru snimku, a nakon nekoliko dana peripetija, sudačka je komisija odlučila podržati odluke sudca i VAR sudaca. 

"Što se mene tiče, izgubio sam povjerenje u sudačku organizaciju i neću više nikada komentirati nikakva suđenja jer vidim da je to borba s vjetrenjačama. Ovo je moj zadnji istup što se toga tiče jer ne želim kao zdrav čovjek, a znam da to jesam, ispadati budala.

Dakle, maksimalno sam izgubio povjerenje u sudačku organizaciju i neka rade što hoće, ja se samo nadam da će jednog dana svemu tome doći kraj", rekla je nekadašnja Leteća tvrđava Vatrenih

Jelavić pred Derby della Capitale: 'Dinamo je najbolja ekipa u ligi, a o sucima su reći samo ovo'