Hit-snimka iz svlačionice! I Ganac se razbacao na Dražena Zečića

Slaven Belupo slavio je u subotu u utakmici devetog kola HNL-a nad Osijekom 2:1. U vrlo zanimljivoj i borbenoj utakmici Slaven Belupo je poveo već u sedmoj minuti golom Michaela Agbekpornua, dok je u 59. minuti Ante Šuto povećao na 2-0. Na drugoj strani jedini je strijelac bio Luka Jelenić u 94. minuti.

Gancu Agbekpornuu je to bio prvi gol u dresu koprivničkog kluba, a velika pobjeda slavila se u svlačionici uz hit Dražena Zečića Boem u duši što je klub podijelio na svojoj Facebook stranici. Koliko je pogodak i pobjeda značila Agbekpornuu vidi se i u snimci u kojoj i Ganac skače uz taktove Zečićeve uspješnice.

"Zečić sve do Gane! Točno se vidi kak je pjesma 'pogodila' Michaela u dušu. Neka se pjeva, danas smo zaslužili! A pjevat će se opet! Bravo Plavi!", stoji u klupskoj objavi.

Slaven Belupo je sada šesti na ljestvici i ima 12 bodova koliko i treći Varaždin, četvrta Lokomotiva te peta Istra 1961. Osijek je skliznuo za jedno mjesto i nalazi se na osmoj poziciji.

