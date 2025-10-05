Dinamo oduševljava svoje navijače, ali oni mu ne vraćaju: Evo koliko je ulaznica prodano za Lokomotivu

Lokomotiva i Dinamo sastaju se u 18:45 u posljednjoj utakmice devetog kola SHNL-a. Utakmica je to u kojoj je Lokomotiva nominalno domaćin, ali na Maksimiru.

Zbog toga, ali i činjenice da je Dinamo u nizu od četiri pobjede, te da je svoje navijače razveselio novom europskom pobjedom i prvim mjestom u Europskoj ligi, bilo je za očekivati da će Plavi imati veliku podršku s tribina svoga stadiona. Međutim, tome nije tako.

Vjerni Boysi i tko još?

Naime, samo sedam sati uoči početka utakmice, prodano je tek nešto više od 2 tisuće ulaznica za današnju utakmicu. Ulaznice su u prodaju puštene početkom tjedna, ali podaja, iako je otvorena svima, ide jako slabo. Solidno se popunjava tek sjeverna tribina na kojoj će biti smješteni BBB te je prodano tisuću i pol ulaznica, dok se Zapad vrlo slabo prodaje.

Kiša u Zagrebu nemilice pada od ranog jutra, ali zadnje prognoze pokazuju da tijekom utakmice neće biti padalina. Temperatura zraka bit će 6-8 stupnjeva. Istina, hladno, ali daleko od užasa i strahota.

Dinamovi igrači sigurno nisu zaslužili ovakav tretman svojih navijača nakon sjajnih predstava koje pružaju u Europi. Svi čekaju novi stadion ili bolje uvjete, ali to nije opravdanje da se ne podržava svoj klub. Pogledajte samo po kakvom vremenu Englezi pohode svoje utakmice. Ovakve brojke tamo su slabe i za peti rang natjecanja, ali to je sad neka sasma druga priča...

