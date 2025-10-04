Dinamo objavio dosad neviđene snimke svog boravka u Srbiji: Evo kroz što su sve prolazili Plavi

Dinamo je u drugom kolu Europske lige morao gostovati u Bačkoj Topoli, Vojvodini, jer tamo svoje 'domaće' utakmice igra izraelski Maccabi.

Slavili su Plavi 3-1, a danas su objavili kako je izgledao njihov put i boravak, prvo u Beogradu, a onda i u Bačkoj Topoli.

Od slijetanja u beogradsku zračnu luku pa sve do puta autobusom kroz hotel osiguran im je prolazak bez gužve.

Zbog organizacijskih problema Dinamo je bio primoran dan prije utakmice doći u Beograd. Tamo su igrači odradili popodnevni 'trening', a pred utakmicu su krenuli na putovanje od skoro dva sata autobusom.

Sve su to Plavi snimili i napravili vlog za YouTube, a što se sve događalo, pogledajte u videu OVDJE.

