Zlatko Dalić najavljuje utakmice protiv Češke i Gibraltara

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se ponedjeljak u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Češke i Gibraltara, a izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je ta sljedeća dva ispita za Vatrene.

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup.

Koncerencija za medije Zlatka Dalića

Početak konferencije zakazan je za 11.00 sati

Nakon okupljanja, Dalićevi odabranici će u ponedjeljak trenirati na stadionu Maksimir u 18.00 sati. "Vatreni" će u Zagrebu trenirati i u utorak i srijedu, kada će u 17.00 krenuti prema Pragu. Istu večer Dalić i jedan od igrača odradit će na stadionu Fortuna Arena medijske obveze.

Hrvatska neće trenirati u Pragu, kako bi hrvatski starteg dobio jedan trening više daleko od "čeških špijuna".

Utakmica između Češke i Hrvatske je u četvrtak u 20.45 sati. Nakon susreta "Vatreni" lete prema Zagrebu iz kojeg će odmah produžiti u Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret protiv Gibraltara.

