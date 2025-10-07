Poznato mjesto i vrijeme ispraćaja Halida Bešlića

Legendarni narodni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Komemoracija i sahrana pjevača Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Sarajevu. Komemoracija će biti održana u Narodnom kazalištu u Sarajevu s početkom u 11 sati, gdje će se okupiti brojni prijatelji, kolege, članovi obitelji i obožavatelji kako bi odali počast ovom glazbenom velikanu. Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a Halid Bešlić bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati, prenosi Informer.rs.

Foto: Rtl Danas/screenshot

Mnogi slavni kolege i obožavatelji danas se opraštaju od voljenog glazbenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Otišao je kralj meraka, prijatelj i jaran. Enis Bešlagić o Halidu: