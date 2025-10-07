Potresena Neda Ukraden u suzama o Halidu: 'Za njega me vežu nezaboravni trenuci'

Danas je preminuo Halid Bešlić, jedan od najvećih glazbenih umjetnika na ovim prostorima. Legendarni pjevač napustio nas je u 72. godini života nakon kratke, ali teške borbe s bolešću, ostavivši za sobom ogroman trag u glazbi i emocijama generacija, pisao je ranije Net.hr.

Povodom smrti kralja sevdaha, za Net.hr oglasila se pjevačica i kolegica pokojnog Halida, Neda Ukraden.

"Jako me potresla vijest o smrti dragoga kolege Halida Bešlića jer je za njega me veže, ne samo dugogodišnje prijateljstvo od gotovo pet desetljeća, nego i nezaboravni trenuci na mnogobrojnim snimanjima, koncertima i turnejama... To je bio jedan krasan čovjek koji je svojim glasom, svojim pjesmama, svojom dobrotom ispunio sva moja sjećanja vezana i za Sarajevo i za život koji smo na neki način živjeli skupa, mi, jedna velika generacija pjevača iz Sarajeva.", kazala je Neda Ukraden tužnim glasom.

"Ali, prije svega, Halid je bio dobar čovjek, dragi kolega, netko koga slava ni uspjeh nimalo nisu promijenili. Ja mogu samo da izrazim najdublje saučešće obitelji, svim obožavateljima, ali iznad svega, mogu biti sretna i ponosna što sam poznavala jednog sjajnog pjevača, što sam voljela i vrlo često pjevala njegove pjesme. I svakako dok god živimo mi koji ga se sjećamo, dok postoje zvuci njegovih pjesama, Halid će zauvijek živjeti. Neka mu je rahmet, neka počivao u miru i neka putuje sa anđelima," rekla je u suzama.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Neda Ukraden i Halid Bešlić oboje su poznati po svojim prepoznatljivim glasovima i dugogodišnjoj karijeri u narodno-zabavnoj glazbi. Iako nisu često nastupali zajedno, bili su dugogodišnji prijatelji koje je vezalo odrastanje u Sarajevu i profesionalni put. Oba izvođača ostavila su dubok trag na regionalnoj glazbenoj sceni, svatko sa svojim prepoznatljivim stilom i hitovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja Ana Bago Tomac otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana