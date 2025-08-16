Bivši susjedi Nede Ukraden iskreno progovorili o pjevačici: 'Mi nju ne doživljavamo kao našu'

Neda Ukraden (74) bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda u Jugoslaviji. Njezini albumi prodavali su se u stotinama tisuća primjeraka, a nastupala je diljem svijeta, a sada su se susjedi za portal Kurir prisjetili prijašnjeg perioda kada je isključivo boravila u Sarajevu. Kao djevojčica doselila je s roditeljima u taj grad gdje je živjela sve do početka rata 1992. godine. Budući da je većinu života provela tamo, svoj je novac od pjevanja ulagala u nekretnine.

Roditelji pjevačice imali su stan na Ilidži. Kasnije je i Neda ondje kupila lokal – kafić s bilijarom. Međutim, kada je počeo rat, prodala je sve i napustila Sarajevo. "Aha, Neda. Da, jest ovdje imala ovaj kafić, koji je odmah iza ovog gdje smo sada. Tu su bili bilijar i kafić. Pa što da vam kažem za Nedu, bila je tu i onda, kad se desilo što se desilo, rasprodala je sve i otišla. Mi nju ne doživljavamo kao našu sugrađanku jer je davno otišla", rekla je jedna od susjeda.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

U naselju Lužani, Neda je imala kuću na dva kata s malim dvorištem. Susjedi se sjećaju da je ondje živjela te da joj je kći Jelena pohađala školu u tom kvartu.

"Ona je ovdje živjela i kći joj je išla u školu. Također, i ja sam išla s njezinom kćeri u školu. Pa što da vam kažem... Neda je oduvijek imala taj momenat da je ona zvijezda, i tako se i ponašala. Evo jedne situacije koja vam govori o tom njezinom karakteru. Ona nikad nije došla na roditeljski sastanak zajedno s ostalim roditeljima u učionici. Uvijek je dolazila kasnije i sama razgovarala s razrednikom. Ako je, na primjer, roditeljski sastanak u 17 sati, ona bi dolazila u 18.30, kad se svi raziđu. Mislim, ja volim slušati njezinu glazbu, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš bila naklonjena", prisjetila se druga susjeda.

Foto: Zorana Mandic/ataimages/pixsell

Posljednje godine prije rata provela je s kćeri Jelenom u sarajevskom naselju Ciglane. To je tada bilo elitno mjesto u kojem su živjele mnoge poznate osobe. "Neda i njezina kći živjele su ovdje dok nisu otišle dalje, to jest kod vas u Srbiju. Ovo je tada bilo elitno naselje, pa su mnoge zvijezde ovdje živjele. Halid Bešlić je tu još uvijek. Pa što da vam kažemo za Nedu, posvetila nam je i pjesmu (smijeh). Hvala joj na tome. Nemam ništa loše za reći o njoj, ali znam da su joj njezini sugrađani nekad nešto zamjerili. Ja se time ne bavim", otkrila je bivša Nedina prijateljica.

Foto: Matko Begovic/pixsell

Podsjetimo, Neda u posljednje vrijeme živi i u Zagrebu, Sarajevu i Rijeci, a posebno ističe svoj rodni Imotski kao mjesto mira i mjesto gdje bi voljela provesti svoje posljednje dane.

