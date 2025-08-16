Bivši susjedi Nede Ukraden iskreno progovorili o pjevačici: 'Mi nju ne doživljavamo kao našu'
Njezini susjedi su otvoreno otkrili detalje o Nedinom nekadašnjem životu u Sarajevu
Neda Ukraden (74) bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda u Jugoslaviji. Njezini albumi prodavali su se u stotinama tisuća primjeraka, a nastupala je diljem svijeta, a sada su se susjedi za portal Kurir prisjetili prijašnjeg perioda kada je isključivo boravila u Sarajevu. Kao djevojčica doselila je s roditeljima u taj grad gdje je živjela sve do početka rata 1992. godine. Budući da je većinu života provela tamo, svoj je novac od pjevanja ulagala u nekretnine.
Roditelji pjevačice imali su stan na Ilidži. Kasnije je i Neda ondje kupila lokal – kafić s bilijarom. Međutim, kada je počeo rat, prodala je sve i napustila Sarajevo. "Aha, Neda. Da, jest ovdje imala ovaj kafić, koji je odmah iza ovog gdje smo sada. Tu su bili bilijar i kafić. Pa što da vam kažem za Nedu, bila je tu i onda, kad se desilo što se desilo, rasprodala je sve i otišla. Mi nju ne doživljavamo kao našu sugrađanku jer je davno otišla", rekla je jedna od susjeda.
U naselju Lužani, Neda je imala kuću na dva kata s malim dvorištem. Susjedi se sjećaju da je ondje živjela te da joj je kći Jelena pohađala školu u tom kvartu.
"Ona je ovdje živjela i kći joj je išla u školu. Također, i ja sam išla s njezinom kćeri u školu. Pa što da vam kažem... Neda je oduvijek imala taj momenat da je ona zvijezda, i tako se i ponašala. Evo jedne situacije koja vam govori o tom njezinom karakteru. Ona nikad nije došla na roditeljski sastanak zajedno s ostalim roditeljima u učionici. Uvijek je dolazila kasnije i sama razgovarala s razrednikom. Ako je, na primjer, roditeljski sastanak u 17 sati, ona bi dolazila u 18.30, kad se svi raziđu. Mislim, ja volim slušati njezinu glazbu, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš bila naklonjena", prisjetila se druga susjeda.
Posljednje godine prije rata provela je s kćeri Jelenom u sarajevskom naselju Ciglane. To je tada bilo elitno mjesto u kojem su živjele mnoge poznate osobe. "Neda i njezina kći živjele su ovdje dok nisu otišle dalje, to jest kod vas u Srbiju. Ovo je tada bilo elitno naselje, pa su mnoge zvijezde ovdje živjele. Halid Bešlić je tu još uvijek. Pa što da vam kažemo za Nedu, posvetila nam je i pjesmu (smijeh). Hvala joj na tome. Nemam ništa loše za reći o njoj, ali znam da su joj njezini sugrađani nekad nešto zamjerili. Ja se time ne bavim", otkrila je bivša Nedina prijateljica.
Podsjetimo, Neda u posljednje vrijeme živi i u Zagrebu, Sarajevu i Rijeci, a posebno ističe svoj rodni Imotski kao mjesto mira i mjesto gdje bi voljela provesti svoje posljednje dane.
POGLEDAJTE VIDEO: Od haljina do trenirki, ovo je noć hrvatske mode! Neda Ukraden: 'To su ljudi koji razumiju naše žene'