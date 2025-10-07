Znate li koja je prva pjesma Halida Bešlića? Nije ona na koju mislite

Halid Bešlić bio je glas koji su poznavale sve generacije, bez obzira na godine, naciju ili granice. Iako su ga milijuni zavoljeli kroz hitove poput “Miljacke” i “Prvi poljubac", put do slave bio je dug i ispunjen skromnošću, radom i pjesmom koja je dolazila iz srca. No, njegova prva pjesma nije ona na koju svi mislite.

Foto: Damir Spehar/pixsell

'Neću, neću dijamante'

Iako je Halid Bešlić regionalnu slavu stekao 1983. godine s pjesmom "Neću, neću dijamante", mnogi ne znaju da je njegov glazbeni put započeo znatno ranije. Njegovu prvu pjesmu objavio je Diskoton 1979. godine. Radilo se o singlu naziva “Sijedi starac”, čiji je autor Nazif Gljiva, Halidov blizak prijatelj i saradnik koji je kasnije napisao mnoge njegove hitove. Ova pjesma, koja govori o ljubavi, samoći i čekanju, već je tada pokazala Halidovu autentičnost. Nakon toga uslijedila je i “Sanjam majko, sanjam kuću staru”.

Prekretnica se dogodila četiri godine kasnije, kada je Gljiva za Halida napisao cijeli album “Neću, neću dijamante”. “Naša prava suradnja započinje ‘83. kada sam mu napravio cijeli album. Ta pjesma je probila led i proslavila ga. Na toj ploči je bilo osam kompozicija”, izjavio je Gljiva za Klix.ba.

Počeci karijere

Prije nego što je postao muzička zvijezda, Halid je nastupao po kafanama, kulturnim domovima i mjesnim zajednicama, često pjevajući uz harmoniku i bez mikrofona. Sam je sebi bio menadžer i nije birao gdje će pjevati, važno mu je bilo samo da pjeva. Paralelno s glazbom, radio je kao vozač kamiona, skladištar i školovao se za tesara. Njegov život, i prije i poslije slave, obilježila je velika skromnost.

Halid Bešlić ostaje upamćen ne samo kao jedan od najvoljenijih izvođača s ovih prostora, već i kao veliki humanitarac, uvijek spreman pomoći onima kojima je bilo najpotrebnije. U jednoj od svojih najiskrenijih izjava rekao je da bi volio da ga pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača, a to mu se i ostvarilo.

