Ove Halidove riječi sada svi citiraju: 'Mogu i ja voziti bijesna kola, ali...'

Smrt velike regionalne glazbene zvijezde Halida Bešlića potaknula je brojne izjave sućuti, poštovanja i zahvalnosti slavnom pjevaču koji je od posljedica teške bolesti umro u utorak popodne u sarajevskom Kliničkom centru gdje je bio na liječenju. Mediji u BiH su kao nikad prije ujedinjeni u načinu na koji su izvijestili o Bešlićevoj smrti, iskazujući duboko poštovanje glazbeniku.

Posebice ističu Bešlićevu skromnost koja ga je pratila kao zaštitni znak i u trenucima najveće slave. "Mogu i ja voziti bijesna kola, snimati milijunske spotove, ali zašto bih to radio dok moj komšija nema za hljeb? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih da me pamte kada odem, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača", podsjećaju na njegovu raniju izjavu.

Političari

Od njega se toplim riječima i uz izraze zahvalnosti za sve što je učinio svojim pjesmama, povezujući četrdeset godina ljude i zemlje, u BiH opraštaju tisuće ljudi - od članova Predsjedništva BiH i drugih političara do njegovih kolega s glazbene pozornice i svih onih koju su bili njegova vjerna publika. "Sa žalošću sam primio vijest o smrti Halida Bešlića, velikog umjetnika koji je svojim pjesmama, u sretnim i tužnim trenucima, obilježio mnoge živote. Uvjeren kako će njegovo iznimno i bogato naslijeđe zauvijek živjeti u BiH i šire, a svim ožalošćenima upućujem iskrenu sućut", napisao je čelnik HDZ BiH Dragan Čović.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić u svom oproštaju od Bešlića napisao je kako je njegova smrt ogroman gubitak za Bosnu i Hercegovinu, ali i za sve dobre ljude koji su ga voljeli i poštovali. "Bio si simbol jedne duše, jedne topline, bosanskog čovjeka - jednostavnog, iskrenog, a tako velikog. U tvojim pjesmama živjele su naše radosti i tuge, naša sjećanja. Svojim glasom i stihovima spajao si ljude, brišući granice i razlike. U tvojoj pjesmi svi smo bili jedno - Bosanci i Hercegovci. Neka ti je laka zemlja bosanska, koju si toliko volio i proslavljao", napisao je Komšić. Sličnu je poruku poslao ministar obrane BiH Zukan Helez koji je napisao kako su Bešlićeve pjesme spajale ljude i grijale ih kad je bilo najteže.

Sportaši i umjetnici

Proslavljeni bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko na društvenoj je mreži napisao kako će Bešlićeve pjesme zauvijek ostati kao podsjećanje na njega. "Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše", napisao je kapetan nogometne reprezentacije BiH.

Dino Dervišhalilović, poznatiji kao Dino Merlin, s Bešlićem je ranije ove godine snimio i objavio pjesmu "Godino vrela" sada je objavio kako je Halid bio veliki i neponovljivi čovjek.

Nazif Gljiva, pjevač i tekstopisac koji potpisuje neke od Bešlićevih hitova izjavio je kako ga je njegov odlazak beskrajno rastužio. "Previše sam tužan da bih mogao normalno razmišljati. Preminuo je jedan od najboljih ljudi koji se ikad rodio na ovim prostorima umjetnik. Veliki čovjek, veliki umjetnik. To su rijetkosti. Previše mi je žao. Tužan sam jako", kazao je ta televiziju Hayat. Članovi popularnog sarajevskog benda Helem Nejse u svom su oproštaju Bešlića opisali najvećim od svih. "Danas nas je napustio najveći od najvećih, a mi smo imali veliku čast i privilegiju da prije nekoliko godina otvorimo jedan od njegovih velikih koncerata. Hvala za sve", napisali su na Instagramu.

