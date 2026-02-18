Ibrahmović podigao glas: 'Neoprostiv napad, ovo je kao šamar u lice'

Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski napadač koji vuče korijene s ovih prostora, prije dvadesetak godina je morao odgovarati na optužbe medija da je izdajnik, jer je plasirana tvrdnja da se nudio Bosni i Hercegovini.

Optužbe koje su odjeknule Švedskom

Sredinom 2005., na vrhuncu karijere u Juventusu, švedski list Aftonbladet objavio je priču koja je izazvala potres. Tvrdili su da je Ibrahimović kao 17-godišnjak nudio svoje usluge Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine i da je bio okrenuti leđa Švedskoj. Etiketa "izdajnika" brzo se proširila,i dovela u pitanje njegovu odanost Švedsko, zemlji u kojoj je rođen i za koju je već postizao ključne golove.

Ibrahimovićev odgovor

Napad ga je pogodio u najbolnijem trenutku, neposredno nakon što je ponovno zabijao za reprezentaciju. Njegova reakcija bila je oštra i emotivna.

„Osjećam se uvrijeđeno kada ljudi dovode u pitanje moju lojalnost reprezentaciji Švedske. To je neoprostiv napad na mene“, izjavio je tada Ibrahimović, dodavši: „Upravo sam igrao za Švedsku i davao golove. A onda dobijem ovo kao šamar u lice.“

Istina o pozivu iz BiH

Ibrahimović je odlučno demantirao navode, nazivajući ih potpunim lažima i klevetom. Pojasnio je kako kao tinejdžer nije imao gotovo nikakav kontakt s Bosnom i Hercegovinom.

„U Bosni sam bio samo jednom s ocem, kada sam imao osam godina“, rekao je. Priznao je da je postojao određeni kontakt, ali ne onakav kakvim ga je švedski medij prikazao:

"Netko iz bosanskog saveza pitao me je želim li ići na turneju s razvojnom momčadi. Nisam imao baš nikakvu želju za tim. Već sam igrao za švedsku U-18 reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Švedskoj. To je moja domovina i kraj."

