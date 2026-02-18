FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DEFINICIJA MAJKE' /

Iva Todorić podijelila dirljivu snimku s mamom: Evo kako danas izgleda Vesna Todorić

Iva Todorić podijelila dirljivu snimku s mamom: Evo kako danas izgleda Vesna Todorić
×
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Držeći mikrofon u jednoj ruci, a majku za drugu, Iva joj je posvetila pjesmu koja, kako je otkrila, ima posebno značenje u njihovom odnosu

18.2.2026.
11:34
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznata poduzetnica Iva Todorić (50), u javnosti prepoznatljiva po svom Instagram profilu Srculence, ponovno je raznježila svojih petnaest tisuća pratitelja na ovoj društvenoj mreži. Nakon nedavnih poslovnih i osobnih događanja koja su privukla veliku medijsku pažnju, Iva se okrenula onom najvažnijem, obitelji, podijelivši iznimno emotivan trenutak sa svojom majkom Vesnom koji je nastao na nedavnoj proslavi Ivinog 50. rođendana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Srculence (@srculence___)

'Moja mama je definicija majke'

U kratkom videu, Iva je zabilježila trenutak u kojem, odjevena u elegantnu ružičastu haljinu, pjeva svojoj majci. Držeći mikrofon u jednoj ruci, a majku za drugu, Iva joj je posvetila pjesmu koja, kako je otkrila, ima posebno značenje u njihovom odnosu. Atmosfera je ispunjena ljubavlju i nježnošću, a sve kulminira dirljivim zagrljajem majke i kćeri, dok su obje vidno ganute.

"MAMA Vesna. Velikim slovima napisano jer moja Mama je definicija majke. Pjesma koju joj godinama pjevam i pjevat ću joj dok sam živa je u videu. Mama VOLIM TE", napisala je Todorić u opisu objave, jasno dajući do znanja koliko cijeni svoju majku. Njezina iskrena poruka izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "Predivne", "Jaoooooo divnoooo" i brojni emotikoni srca preplavili su objavu, pokazujući kako je ovaj obiteljski trenutak odjeknuo i među njezinim pratiteljima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Srculence (@srculence___)

Intimni trenuci nakon turbulentnog razdoblja

Inače, ova objava dolazi u vrijeme kada je Iva Todorić vrlo otvorena o svojim osjećajima i privatnom životu. Samo dan ranije, u velikom intervjuu progovorila je o teškom zdravstvenom stanju srca koje je prebrodila, opisujući to kao iskustvo "božanske milosti" koje je definiralo njezin identitet "Srculence".

Dijeljenjem ovako intimnih trenutaka, Iva Todorić ne samo da ostaje vjerna svom brendu izgrađenom oko simbola srca, već i pokazuje da su joj obiteljske vrijednosti i ljubav najčvršći oslonac u životu.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Elvis i Obama kažu da postoje, a vi? Vjerujete li u 'male zelene'? Direkt traži izvanzemaljce!

Iva TodorićVesna Todorić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx