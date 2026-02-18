Iva Todorić podijelila dirljivu snimku s mamom: Evo kako danas izgleda Vesna Todorić

Poznata poduzetnica Iva Todorić (50), u javnosti prepoznatljiva po svom Instagram profilu Srculence, ponovno je raznježila svojih petnaest tisuća pratitelja na ovoj društvenoj mreži. Nakon nedavnih poslovnih i osobnih događanja koja su privukla veliku medijsku pažnju, Iva se okrenula onom najvažnijem, obitelji, podijelivši iznimno emotivan trenutak sa svojom majkom Vesnom koji je nastao na nedavnoj proslavi Ivinog 50. rođendana.

'Moja mama je definicija majke'

U kratkom videu, Iva je zabilježila trenutak u kojem, odjevena u elegantnu ružičastu haljinu, pjeva svojoj majci. Držeći mikrofon u jednoj ruci, a majku za drugu, Iva joj je posvetila pjesmu koja, kako je otkrila, ima posebno značenje u njihovom odnosu. Atmosfera je ispunjena ljubavlju i nježnošću, a sve kulminira dirljivim zagrljajem majke i kćeri, dok su obje vidno ganute.

"MAMA Vesna. Velikim slovima napisano jer moja Mama je definicija majke. Pjesma koju joj godinama pjevam i pjevat ću joj dok sam živa je u videu. Mama VOLIM TE", napisala je Todorić u opisu objave, jasno dajući do znanja koliko cijeni svoju majku. Njezina iskrena poruka izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "Predivne", "Jaoooooo divnoooo" i brojni emotikoni srca preplavili su objavu, pokazujući kako je ovaj obiteljski trenutak odjeknuo i među njezinim pratiteljima.

Intimni trenuci nakon turbulentnog razdoblja

Inače, ova objava dolazi u vrijeme kada je Iva Todorić vrlo otvorena o svojim osjećajima i privatnom životu. Samo dan ranije, u velikom intervjuu progovorila je o teškom zdravstvenom stanju srca koje je prebrodila, opisujući to kao iskustvo "božanske milosti" koje je definiralo njezin identitet "Srculence".

Dijeljenjem ovako intimnih trenutaka, Iva Todorić ne samo da ostaje vjerna svom brendu izgrađenom oko simbola srca, već i pokazuje da su joj obiteljske vrijednosti i ljubav najčvršći oslonac u životu.

