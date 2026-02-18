Otkrili kako su ubijena trojica lovaca? Isplivali tragični detalji: 'Antonio je zapucao...'

Talijanski istražitelji došli su do novih saznanja u slučaju misterioznog ubojstva trojice lovaca čija su tijela pronađena krajem siječnja na planinama Nebrodi, objavio je u utorak Sky Italia.

Tragedija se odvila 28. siječnja ujutro, nakon što su braća Devis (24) i Giuseppe Pino (44) po gustoj magli i kiši otišli u lov na divlje svinje. U jednom trenutku na istoj ruti naišli su na 82-godišnjeg Antonija Gatanija, kojeg od ranije nisu poznavali.

Što se točno dogodilo od tada do trenutka kad su njihova tijela pronađena u lokvama krvi na međusobnoj udaljenosti od 30-ak metara policiju zanima tjednima.

Rekonstrukcija horora

Isprva se pomislilo da je riječ o brutalnoj mafijaškoj likvidaciji. Međutim, nakon što su istražitelji shvatili da ne postoji veza između ubijenih i kriminalnih skupina, počelo se raspravljati o drugim teorijama.

Razmatralo se između ostalog i o lovačkoj nesreći, odnosno da je stariji lovac zapucao i slučajno pogodio braću, a potom presudio sebi.

Izvještaji koji su sugerirali da nijedna prostrjelna rana na tijelima ne ukazuje na samoubojstvo kosili su se s tom tvrdnjom i ukazivali na to da je u sve uključena i četvrta osoba, što je na kraju izgleda i točno.

Sve priznao pa ušutio

Navodno je sve počelo nakon što je Gatani, u uvjetima slabe vidljivosti, začuo šum kojeg je zamijenio za zvuk divlje svinje. Zapucao je i slučajno slučajno s pet krupnih sačmi pogodio braću.

Giuseppe je umro na licu mjesta i pao na tlo, dok je Devis ranjen. Vjeruje se da je ranjeni Devis tada zgrabio svoje oružje, zapucao na Gatanija i ubio ga. Tada se upleo i četvrti čovjek - 50-godišnji A.S., Gatanijev prijatelj koji je s njim tog jutra izašao u lov - i potom presudio Devisu.

Smatra se da su istražitelji 50-godišnjaka ispitali u svojstvu svjedoka, a navodno je tada priznao da je sudjelovao u pucnjavi, usmrtio Devisa zato što je ovaj upucao njegovog prijatelja i nakon toga pobjegao. Sve to A.S. ispričao je bez odvjetnika, a kad su tužitelji shvatili da pred sobom imaju osumnjičenika za ubojstvo, a ne običnog svjedoka, prekinuli su ispitivanje i naredili mu da angažira branitelja. Od tada se A.S. brani šutnjom i ne odgovara na postavljena pitanja.

Kamera sve snimila?

Taj potez mogao bi zakomplicirati slučaj, pošto se izjave dane prije imenovanja odvjetnika ne mogu koristiti u istrazi, no njegove tvrdnje ipak mogu pomoći u rekonstrukciji trostrukog ubojstva.

Tužitelji se sada moraju osloniti na analize s lica mjesta, nalaze obdukcije i balistička vještačenja. Problem je što im pregled oružja osumnjičenog vjerojatno neće biti od prevelike koristi. Čak i ako bi se potvrdilo da je opalio i ako bi na njegovoj odjeći pronašli trag baruta, to bi se lako moglo povezati s činjenicom da je riječ o aktivnom lovcu.

Ipak, mediji ističu da postoji mogućnost da je pucnjavu zabilježila kamera postavljena na pušci Devisa Pina. Međutim, zasad nije poznato što je i u kakvoj kvaliteti snimila.

