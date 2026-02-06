Davitelj ubio šest žena, jedina preživjela žrtva otkrila kako mu je pobjegla: 'Smijao mi se'

Emily Doherty, jedina preživjela žrtva engleskog serijskog ubojice Stevea Wrighta, poznatog pod neslavnim nadimkom "Davitelj iz Suffolka", ispričala je kako bi druge žene možda i dan danas bile žive da je policija njezinu priču shvatila zaozbiljno, piše Sky News u petak.

U svojem prvom ikad intervjuu za medije, Doherty je ispričala kako ju je ubojica 1999. godine pokušao oteti u gradu Felixstoweu. Navodi da se horor odvio dok se vraćala iz noćnog izlasku te da je od Davitelja morala bježati nekoliko puta.

Tada je imala 22 godine i u ranim jutarnjim satima u subotu se vraćala iz noćnog kluba sa suprugom i još jednim parom. Emily i druga žena udaljile su se od ostalih, a prijateljica je zatim kazala da mora ići. Nakon što je Emily ostala sam u ulici, uslijedio je horor. "Pokraj mene je prolazio automobil, išao je naprijed-nazad. Zatim se parkirao i pomislila sam da vozač ide obaviti malu nuždu. Samo je stajao pokraj automobila. On je vidio mene i ja sam vidjela njega" govori Doherty.

'Smijao mi se'

Dala se u bijeg, preskočila zid i nasumično pokucala na nečija vrata, ali nitko joj s druge strane nije odgovarao. Automobil je u međuvremenu skrenuo, a Emily se u jednom trenutku spustila na sve četiri kako bi provirila oko zida i provjerila je li još uvijek tamo.

"Odjednom je doslovno bio tu, odmah ispred mene. Ljigavim i tihim tonom mi je rekao 'u redu?'", priča Doherty i kaže da je u tom trenutku znala da joj je život u opasnosti. Proradio je adrenalin i počela je trčati uz prilaz jedne kuće. Pronašla je veliki štap, uzela ga u ruke i čekala desetak minuta. "Ako dođe, udarit ću ga tim štapom", prisjeća se Doherty svojih misli.

Čula je kako auto ponovno ide naprijed-natrag, a kada je zvuk motora konačno utihnuo, pomislila je da je sigurna. Vratila se na cestu, ali Wright je i dalje bio tamo pa je Doherty još jednom počela bježati. Nije joj preostalo ništa drugo nego kucati na tuđa vrata, sve dok naposljetku netko ne otvori. "Bio je u automobilu i smijao se", govori Emily Doherty. Dodaje da ju je jedan par pustio u kuću, a kad im je rekla da je netko prati, zvali su broj za hitne slučajeve.

Nisu joj vjerovali

Policajci su stigli na teren, ali Doherty tvrdi da je nisu ozbiljno shvatili već da su prema njoj odnosili kao da je "neka glupa djevojčica". "Uopće mi nisu vjerovali, pitali su me koliko sam popila. Morala sam ih zamoliti da me odvezu kuću", navodi Doherty koja tvrdi da je te večeri u pubu popila tek jedno ili dva piva, a potom je bila samo gaziranu vodu.

Kad je ušla u policijski auto, ispričala je što se dogodilo, dala dio registracije automobila koji je uspjela zapamtiti i ponudila da kasnije da službenu izjavu. "Rekli su da to nije potrebno, da jednostavno zaboravim. Stvarno sam imala osjećaj da me uopće nisu shvatili ozbiljno", govori Doherty.

Temeljitu istragu policija nije provela čak ni kada je pronađeno tijelo Victorije Hall (17), Daviteljeve prve žrtve. Oteta je samo dan kasnije dok se vraćala iz istog kluba, a tijelo je pronađeno pet dana kasnije. "Strašno je i poražavajuće ono što se svima dogodilo, ali ne možeš se ne zapitati. Da su me shvatili ozbiljno, Vicky je možda mogla preživjeti. Da su ga ranije pronašli, drugih pet žena zasigurno bi još uvijek bile žive", govori Doherty.

Tko je Steve Wright?

Podsjetimo, sedam godina nakon prvog ubojstva, Wright je u kratkom razdoblju u Ipswichu ubio još pet žena. Žrtve su bile seksualne radnice, čija su tijela, baš kao i Victorijino, pronađena u ruralnim područjima.

Tania Nicol (19) nestala je 30. listopada, a Gemma Adams (25) dva tjedna kasnije. Njihova tijela pronađena su tek početkom prosinca. Istražitelji su 10. prosinca pronašli tijelo Anneli Alderton (24), a dva dana kasnije i Paulu Clennell (24) te Annette Nicholls (29).

Wright je uhićen 21. prosinca iste godine. Iako nije priznao zločine, sud ga je u veljači 2008. godine osudio na doživotnu zatvorsku kaznu, bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Victorijina smrt dugo je ostala nerazjašnjena, ali slučaj je ponovno otvoren nakon 20 godina te je Wright optužen i za to ubojstvo. Upravo je ovaj ponedjeljak priznao da ju je ubio te da je pokušao oteti Emily, a sudac će mu danas izreći novu presudu.

