Monstrum iskapao mrtve curice i pretvarao ih u lutke: U spavaćoj sobi izvodio jezivi ritual

Anatolij Moskvin, ruski pljačkaš grobova koji je ukrao posmrtne ostatke 29 djevojčica i njihova mumificirana tijela pretvarao u lutke, idući mjesec mogao bi izaći iz pritvora, piše Daily Mail u srijedu.

Monstrum je živio s tijelima, oblačio ih u odjeću i na njihova lica nanosio ruž i šminku. Postavljao ih je na police i sofe, a na uznemirujućim fotografijama iz njegove kuće vidi se nekoliko tijela i kostura, od kojih je jedno odjeveno tako da nalikuje plišanom medvjediću. Neke ostatke u kući je držao i do deset godina.

Jezivi ritual

Moskvin, koji je inače u sovjetsko doba radio kao prevoditelj za vojnu obavještajnu službu Crvene armije, a kasnije je napisao i nekoliko povijesnih knjiga, slijedio je jezivi ritual i u spavaćoj sobi obilježavao rođendan svake žrtve.

The Human Dolls Of Anatoly Moskvin



In 2011, in Russia, Anatoly Moskvin was arrested after 26 dolls were discovered at his home. The 'dolls' were actually deceased little girls that he had dug up, mummified, and dressed up. pic.twitter.com/FXC9RDrkQ1 — Sumit (@SumitHansd) August 17, 2023

Sudovi su dosad više puta odbijali pustiti ga na slobodu, ali proruski medij Shot javlja da psihijatri sada smatraju da je spreman za izlazak iz zatvora. Navodno postoji i dokument za njegov otpust, a vjeruje se da ga žele kategorizirati kao "nesposobnog za samostalan život". To bi značilo da bi mogao živjeti s prijateljima, rodbinom ili u ustanovi za njegu koja ga ne bi držala zatvorenim.

Odbio se ispričati

Podsjetimo, uhićen je 2011. godine i priznao da je oskrnavio 44 groba djevojčica starih od tri do 12 godina, iako se strahuje da je brojka znatno veća i iznosi oko 150. Roditelji preminule djece ranije su isticali da ga u zatvoru treba držati do kraj života jer se boje da bi se mogao vratiti bolesnim navikama.

Posebno uznemirujuća je priča Natalije Čardimove (53). Godinama je posjećivala grob svoje kćeri Olge (10), a nije ni znala da je Moskvin iskopao ostatke desetogodišnjakinje za svoje bolesnu zbirku. "On je fanatik, bojim se da će se vratiti svojim navikama", ranije je rekla Čardimova.

Rus se odbio ispričati obiteljima djevojčica. "Ostavili ste svoje djevojčice na hladnoći, a ja sam ih odnio kući i ugrijao. Te djevojčice i dalje su djevojčice. Mislim da njihovi roditelji više ne postoje, ne poznajem nijednog. Oni su svoje kćeri već pokopali i mislim da tu završavaju njihova prava nad njima. Dakle, ne, ne bih se ispričao", rekao je Mosvkin.

