Serijski davitelj imao je savršeno pokriće za ubojstva: Pripisuju mu još pet žrtava

Strahuje se da je Steve Wright, kojeg su mediji prozvali "Davitelj iz Suffolka", koji je osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za ubojstvo pet žena, imao još žrtava. Prema teoriji bivšeg šefa policije - serijski ubojica imao je i savršeno pokriće za svoje monstruozne zločine.

Wright, koji sada ima 67 godina, trebao se pojaviti na suđenju u Old Baileyju za ubojstvo 17-godišnje Victorije Hall, njegove šeste žrtve ubojstva. Wright je dramatično promijenio svoj iskaz u ponedjeljak i konačno priznao Viktorijinu otmicu i ubojstvo 19. rujna 1999. godine. Također se izjasnio krivim za pokušaj otmice Emily Doherty, tada 22-godišnjakinje, u Felixstoweu dan ranije.

Umirovljeni policajac Chris Clark istraživao je zločine bivšeg lučkog radnika od 2018. i vjeruje da je ubio još pet žrtava. Rekao je da mu je Wrightov posao na trajektima, zatim kao lučki radnik i na brodu QE2 pružio "savršenu masku". Serijski ubojica, koji je bio "tempirana bomba", putovao je u Belgiju, Nizozemsku i New York zbog posla. Ali Tajland je bio jedno od njegovih omiljenih odredišta.

Posao ga je vodio po svijetu

"Napustio je školu sa 16 godina radeći na trajektima za Sjeverno more iz Felixstowea, a zatim se pridružio QE2 iz Southamptona oko 1980., koji su ga vodili na krstarenja svijetom", rekao je Clark za The Mirror.

"Imao je 48 godina kada je osuđen za ubojstva u Ipswichu, a znamo da serijski ubojice počinju mnogo mlađi. Imao je priliku sa 17 godina putovati u Nizozemsku i Belgiju, a kasnije i cijeli svijet. Obično serijski ubojice nemaju tri godine razmaka između žrtava. Za vrijeme dopusta na obali mogao je ubiti, a zatim otploviti prije nego što se tijelo pronađe", objasnio je svoju teoriju.

Clark se raspitivao diljem svijeta dok je istraživao Wrighta za knjigu, ali ubojstva u Velikoj Britaniji najviše su ga uvjerila da je Wright krivac. Tri žrtve bile su seksualne radnice koje su sve radile u blizini Wrightovog puba, a nekoliko njih je zadavljeno.

Sve više žrtava mu se pripisuje

Jeannette Kempton (32) zadavljena je u blizini Southwolda u Suffolku, Natalie Pearman (16) umrla je od gušenja u Norwichu, Amanda Duncan (26) iz Ipswicha još uvijek se vodi kao nestala, Kellie Pratt (28) posljednji put viđena u Norwichu, također se još uvijek vodi kao nestala, Michelle Bettles (22) iz Norwicha, zadavljena je.

"Siguran sam da su slučaj Jeannette Kempton iz 1989. i četiri druge moguće žrtve zbog metode korištene na poznatim žrtvama, od kojih su neke zadavljene. Ne bi počeo s 35 godina kada je Jeannette ubijena. Bio bi puno mlađi", dodao je Clark.

Jedan slučaj koji "ispunjava sve uvjete", rekao je Clarke, jest slučaj Jeannette, koja je ubijena u veljači 1989. "Ovo odgovara njegovoj metodi, motivu i prilici", rekao je.

Pronađena bez kaputa i cipele

Jeannette je nestala u Brixtonu, južnom Londonu, gdje je živjela sa svojim bivšim suprugom i sinovima. Njezino djelomično raspadnuto tijelo pronađeno je u jarku u blizini Southwolda u Suffolku, nešto više od dva tjedna kasnije. Nedostajali su joj kaput, cipela, torbica, vijenac koji je prikupila za sprovod i nakit. Uzrok smrti bilo je davljenje. Wright se u to vrijeme preselio u Chislehurst u Kentu, 19 kilometara od Brixtona.

U studenom 1992., otprilike u vrijeme kada se Wright vratio živjeti s ocem u Felixstowe, ubijena je 16-godišnja seksualna radnica Natalie Pearman. Njezina sestra rekla je da je fokus bio na tome da je ona seksualna radnica, a ne dijete od 16 godina. Vjeruje se da je radila u blizini Wrightovog puba Ferry Boat Inn. Njezino tijelo pronašao je vozač kamiona na ugibalištu u Ringland Hillsu. Obdukcija je utvrdila da je umrla od gušenja, a u njezinom tijelu je pronađena sperma. Pronađen je DNK koji još nije povezan ni s kim.

Amanda nikada nije pronađena

Majka dvoje male djece, Amanda Duncan, nestala je u Ipswichu u srpnju 1993. Nikada nije pronađena. Clark vjeruje da je mogla završiti u obližnjoj rijeci. Vjeruje se da je samohrana majka radila u crvenoj četvrti i konzumirala droge. Njezin nestanak prijavila je sestra. Ni Kellie Pratt nije pronađena. Posljednji put je viđena ispred puba The Rose u Queen's Roadu u Norwichu u lipnju 2000.

Michelle Bettles 2002. godine također je bila seksualna radnica koja je radila oko starog trajekta. Njezino tijelo pronađeno je 20 milja vožnje istočno od Norwicha. I Michelle i Kellie radile su oko Ferry Boat Inna u Norwichu, gdje je Wright bio stanodavac.

"Bio je vrlo kontrolirajuća figura. U jednom trenutk bio bi vrlo miran, a onda odjednom eksplodirao. Čini se da u njemu postoji neki stresni poremećaj, možda je to bio nestabilan odnos u kojem je odrastao. Bilo je obiteljskog nasilja kojem je svjedočio, a koje je možda imalo određeni utjecaj na njegovo odrastanje. Bio je prilično samotnjak i član nekoliko golf klubova. Njegov bijes dolazio bi niotkuda", dodao je Clark.

